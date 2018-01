Docentes con antecedentes por delitos sexuales serían reubicados en área administrativa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un total de 33 docentes del ministerio de Educación (Mineduc) y que tienen contacto con menores de edad podrían ser trasladado al área administrativa derivado a que cuentan con antecedentes de abuso sexual, según datos obtenidos por dicha Cartera que se basó los recientes informes del Ministerio Público (MP).

Los trabajadores ya no podrán estar en los centros educativos, y si no aceptan dicho traslado podrían ser despedidos, explicó Oscar Hugo López, titular del Mineduc, quien añadió que se busca que las personas con antecedentes sexuales no trabajen con niños.

En la presente semana se dio a conocer que a los 33 docentes les aparecen antecedentes en el recién inaugurado Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas). En ese sentido, Stu Velasco, subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que estarán investigando los casos de maestros a quienes el Ministerio Público les negó la certificación del Renas.

Con información del periodista Francisco Pérez / Foto ilustrativa