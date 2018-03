Don Omar apoya a Residente - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El cantante Don Omar apoyó al cantante Residente tras este último haber golpeado a camarógrafo el día de ayer en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Puerto Rico.

“Son pocas veces las que hemos cruzado palabras pero tengo claro que eres un gran ser humano y sobretodo un caballero. Muy bien hecho!. No es parte del trabajo permitirle a nadie nos falte el respeto y menos por estar jugando a los periodistas. Nuestro país atraviesa por momentos lamentables y este tipo de estorbos siempre quieren poner adelante su “entretenimiento” antes que sus valores. Felicitaciones por tus premios, por tu carácter y bendiciones a tu familia. No Te des que no son intocables”, dijo en sus redes sociales.

Residente se disponía a viajar ayer cuando el corresponsal del programa Lo Sé Todo, Carlos Rojas Marcano y el fotoperiodista William Alberto Rodríguez se le acercaran para entrevistarlo mientras éste caminaba por el terminal. Más adelante, alegadamente, Residente empujó a Rodríguez, ocasionándole daños a la cámara en el lente y un mango. Los daños no fueron estimados, de acuerdo al comandante de área de Carolina, el coronel Antonio López.

“@residente ni ningún artista tiene que aceptar que se le falte el respeto. Muy bien hecho! La multa por un buen bofeton es de $250 y el tiene para pagarla”, agregó Don Omar