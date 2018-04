Donald Trump confirma reunión del director de la CIA con Kim Jong Un - Emisoras Unidas

El director de la CIA, Mike Pompeo, realizó un viaje secreto a Corea del Norte en la semana de Pascua para reunirse con Kim Jong-Un, el líder de la nación asiática, según confirmó el el miércoles el presidente Donald Trump en en su cuenta de Twitter.

Trump describió la reunión como “muy tranquila” y aseguró que “se formó una buena relación”.

“Los detalles de la Cumbre se están trabajando ahora. ¡La desnuclearización será algo grandioso no solo para el Mundo, sino también para Corea del Norte!”, agregó.

The Washington Post, el primero que reportó la noticia, había dicho que el extraordinario encuentro fue parte de un esfuerzo para preparar las conversaciones directas entre el presidente Donald Trump y Kim sobre el programa de armas nucleares norcoreano, según personas con conocimiento del tema, que hablaron bajo la condición de mantener el anonimato debido a la naturaleza altamente clasificada de las conversaciones.

Según el diario, la misión clandestina ocurrió poco después que Pompeo fue nominado a Secretario de Estado, en reemplazo de Rex Tillerson, a quien el presidente Trump destituyó.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018