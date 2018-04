Donald Trump dice que su abogado lo representó bien en escándalo Stormy Daniels - Emisoras Unidas

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que su abogado Michael Cohen, en medio de una tormenta legal por el caso Stormy Daniels, lo había representado bien en esta disputa en la que el letrado pagó 130.000 dólares a la actriz porno unos días antes la elección presidencial de 2016.

“Él me representa… como en este loco caso de Stormy Daniels, él me representó”, dijo en una entrevista con la cadena televisiva Fox News, para acotar que no cree que Cohen haya hecho “nada equivocado”.

En el contexto de esta disputa judicial, Cohen planteó el miércoles en un tribunal de Los Ángeles su derecho a no autoincriminarse en el proceso del caso Daniels, alegando que se acogía a la Quinta Enmienda que permite a los ciudadanos no testificar.

Cohen pidió asimismo que el proceso se atrase 90 días bajo el argumento de que cualquier declaración podría afectar una investigación criminal en su contra abierta por el FBI y la fiscalía de Nueva York.

En los allanamientos contra Cohen, el FBI incautó “información concerniente al pago de 130.000 dólares a la demandante Stephanie Clifford que es centro de este caso” y de allí su decisión de acogerse a su derecho a no declarar.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, busca anular el acuerdo que firmó en 2016 con Cohen para callar su relación con el mandatario 10 años antes.

Trump siempre ha dicho que no estaba al tanto del pago hecho por su abogado, y ha negado tener relaciones sexuales con la actriz porno.

En el pasado, la Casa Blanca intentó minimizar el papel de Cohen como asesor legal de Trump, asegurando que este viejo amigo del multimillonario era solo uno de sus muchos abogados.

Con información de la agencia de noticias: AFP