Donald Trump espera que Cumbre con Corea del Norte sea exitosa - Emisoras Unidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó optimista sobre la posibilidad de una Corea del Norte desnuclearizada, durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

Trump dijo que su director de la CIA, Mike Pompeo, “se llevó muy bien” con el líder norcoreano Kim Jong Un durante una reunión secreta en Pyongyang.

“Acaba de dejar Corea del Norte, tuvo una gran reunión con Kim Jong Un, y se llevó muy bien, realmente genial. … Él es ese tipo de hombre. Él es realmente inteligente, pero se lleva bien con la gente “, dijo Trump a los periodistas en su informe de Florida.

En la reunión con el presidente de Corea del Norte, esperamos que todo salga bien, sería un "tremendo éxito" para ambos países y para el mundo, dice @DonaldTrump en conferencia de prensa con pres. de #Japón Shinzo Abe en Mar-a-Lago. pic.twitter.com/tpMg19ijiG — Voz de América (@VOANoticias) April 18, 2018

“Como he dicho antes, hay un camino brillante disponible para Corea del Norte cuando logra la desnuclearización de una manera completa, verificable e irreversible”, dijo Trump. “Esperamos ver el día en que toda la península de Corea pueda vivir unida en seguridad, prosperidad y paz”.

Pero advirtió que si sus conversaciones con Kim no iban como él esperaba, estaba dispuesto a irse.

También reveló que las negociaciones estaban en curso para la liberación de tres estadounidenses detenidos por Pyongyang.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, que visita a Trump en su mansión de Florida, elogió al presidente por acordar celebrar una cumbre con Kim, diciendo que la medida requirió “valentía”.

No obstante, advirtió contra Corea del Norte.

Estamos negociando liberación de tres estadounidenses detenidos en #CoreadelNorte. "Hay buenas posibilidades de lograrlo", dice @DonaldTrump en Mar-a-Lago, Florida en conf. prensa con @AbeShinzo. Agradece nuevamente a pres. #China por contacto con #CoreadelNorte. — Voz de América (@VOANoticias) April 18, 2018

Trump declaró que “eso ocurrirá probablemente a principios de junio o un poco antes, suponiendo que las cosas vayan bien. Es posible que las cosas no salgan bien, y no tendremos las reuniones, y seguiremos haciéndolo siguiendo este camino muy fuerte que hemos tomado “.

Abe, al igual que Trump al inicio de sus declaraciones, ofrecieron sus condolencias a la familia de la ex primera dama Barbara Bush, fallecida el martes a los 92 años.

#CoreadelNorte rompió las promesas anteriores de abandonar las armas nucleares, advierte @AbeShinzo en conf. de prensa con @DonaldTrump "Solo porque está respondiendo al diálogo, no debería haber recompensa. Se debería mantener la presión máxima", dice Abe. pic.twitter.com/iXEvzrcMeI — Voz de América (@VOANoticias) April 18, 2018

Poco después, en una prolongada reunión bilateral con Abe, Trump reveló que, en preparación para la cumbre, “también hemos comenzado a hablar directamente con Corea del Norte. Hemos tenido conversaciones directas a niveles extremadamente altos”. Pero en esa respuesta no mencionó a Kim por su nombre.

Trump también dijo que Seúl tiene “su bendición” para tratar de negociar con Pyongyang el final de la Guerra de Corea de los años cincuenta.

“Ellos tienen mi bendición para terminar la guerra”, dijo Trump a periodistas mientras se sentaba al lado de Abe al comienzo de su reunión el martes. “La gente no se da cuenta de que la Guerra de Corea no ha terminado”, explicó Trump. “Está sucediendo en este momento. Y están discutiendo el fin de la guerra”.

El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim tienen previsto celebrar una cumbre el 27 de abril. Un alto funcionario presidencial surcoreano dijo el miércoles que las conversaciones de paz son un tema posible, pero que la discusión de terminar formalmente la guerra necesitaría involucrar a las otras partes relevantes.

Trump y Abe jugaron al golf en uno de los cursos privados cercanos del presidente el miércoles por la mañana antes de las conversaciones bilaterales más formales sobre el comercio.

Presidente #Japón @AbeShinzo ofrece condolencias a la familia Bush al inicio de conferencia de prensa en Mar-a-Lago, con @POTUS al concluir visita oficial de dos días. También felicita a #Trump por contactos con #CoreadelNorte. pic.twitter.com/aOkfCZ3TTo — Voz de América (@VOANoticias) April 18, 2018

Combate activo

El combate activo en la guerra terminó en 1953 con un armisticio firmado por los Estados Unidos (que comandó las fuerzas de las Naciones Unidas), Corea del Norte y China. Corea del Sur no fue un signatario, y las dos Coreas nunca han establecido relaciones diplomáticas.

Abe expresó su alivio por el hecho de que Trump se comprometió a abordar temas de interés para Kim en Tokio, incluidos los secuestros de ciudadanos japoneses durante décadas. Elogió al presidente de los Estados Unidos por mantener una postura firme hacia las armas nucleares y los programas de misiles balísticos de Pyongyang.

“Donald, demostró su determinación inquebrantable al enfrentar el desafío de Corea del Norte”, dijo el primer ministro japonés a Trump.

Según Larry Kudlow, asistente del presidente de EE.UU. para política económica, “había muchos asuntos clave en juego” durante los dos días de conversaciones entre Trump y Abe.

"Queremos ver a estas familias reunirse tan pronto como sea posible", dice @POTUS en Mar-a-Lago mencionando un tema importante para @AbeShinzo de japoneses secuestrados durante décadas por #CoreadelNorte pic.twitter.com/4Wudav6ubJ — Voz de América (@VOANoticias) April 18, 2018

Las discusiones del martes en el resort Mar-a-Lago de Trump, frente a la costa atlántica de Florida, se enfocaron en Corea del Norte y se volcaron a los problemas comerciales el miércoles, según funcionarios de la Casa Blanca.

Las autoridades japonesas también querían evitar que Trump intente vincular cualquier negociación comercial con cuestiones de seguridad, una separación estrictamente mantenida durante décadas de diplomacia posterior a la Segunda Guerra Mundial entre los antiguos enemigos. Pero Trump ha declarado con frecuencia que los aliados militares, como Japón y Corea del Sur, deberían pagar más por las fuerzas estadounidenses que los defienden.

Al final de la visita del premier japonés, Trump se manifestó satisfecho.

Los aliados recibirán equipo militar de EE.UU. "en cuestión de días" cuando sea necesario, promete @DonaldTrump en Mar-a-Lago, Florida. Las reuniones aquí con @AbeShinzo "han sido extremadamente productivas", según @POTUS. — Voz de América (@VOANoticias) April 18, 2018

Aranceles de Tokio

En Japón hay decepción de que, a pesar de la estrecha relación entre Trump y Abe, el gobierno de EE.UU. no ha eximido a Tokio de los aranceles aplicados a las importaciones de acero y aluminio.

“Estará en discusión”, dijo Kudlow a los periodistas. “Es un punto clave en la agenda”.

Sobre un tema relacionado, “a los Estados Unidos probablemente les gustaría que un acuerdo de libre comercio (con Japón) salga en algún momento”, dijo Kudlow a los periodistas la madrugada del martes, al inicio de la visita de Abe.

El asesor económico también dijo que “no hay nada en absoluto concreto” en que Estados Unidos regrese a lo que era la Alianza Trans-Pacífica de 12 naciones. “Aparecerá en la cumbre, sin dudas”, agregó Kudlow, en referencia al TPP del cual Trump se retiró poco después de convertirse en presidente.

Trump se ha opuesto al TPP y reiteró esa postura en un tuit la noche del martes. “Mientras que a Japón y Corea del Sur les gustaría que volvamos al TPP, no me gusta el trato para los Estados Unidos. Demasiadas contingencias y ninguna forma de obtener si no funciona “, dijo Trump, que reiteró la afirmación en su conferencia de prensa con Abe el miércoles.

“Los acuerdos bilaterales son mucho más eficientes, rentables y mejores para NUESTROS trabajadores. Miren cuán mala es la OMC para EE.UU.” Japón es uno de los países que accedió a unirse al pacto comercial, pero Corea del Sur no lo es.

