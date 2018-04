Donald Trump presenta una "amenaza significativa para el Estado de derecho", dice James Comey - Emisoras Unidas

Donald Trump presenta una “amenaza significativa para el Estado de derecho”, estimó el exdirector del FBI James Comey, que también arremetió contra los legisladores republicanos tachándolos de cómplices de los actos del mandatario.

Para el exresponsable de la policía federal estadounidense, despedido el 9 de mayo de 2017, el Estado de derecho “no está aún en peligro por su fortaleza y resiliencia pero requiere una atención constante”, dijo durante una entrevista en el podcast “The New Yorker Radio Hour”, producido por la radio pública WNYC y la revista The New Yorker.

Comey hace una gira de medios desde la semana pasada, promocionando su libro “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” (Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo), publicado el martes y que lidera las ventas en Amazon.

El antiguo abogado y fiscal de 57 años retrata en el libro a Donald Trump como una persona deshonesta y egocéntrica, comparando sus métodos con los de un capo mafioso.

Trump asegura que el exjefe del FBI Comey cometió "muchos delitos". Más detalles aquí ► https://t.co/QV2SSjWEIg pic.twitter.com/cEuyv9Wj1D — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 16, 2018

Para Comey, los miembros republicanos del Congreso son cómplices de los actos del presidente estadounidense.

“Esa gente debe hacerse la pregunta”, dijo en respuesta a una pregunta sobre el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y su colega del Senado, Mitch McConnell.

“Y no solo esos líderes pero muchos republicanos: ‘¿Qué les voy a decir a mis nietos?'”.

“Entiendo que hay prioridades políticas, pero un día, tus nietos estarán estudiando esto en la secundaria. ‘Ustedes estaban ahí. ¿Qué hicieron?'”, expresó.

Por una “reforma fiscal” o un “magistrado en la Corte Suprema” ellos comprometieron, según Comey, “las cosas que nos hacen lo que somos”.

“Solo somos una colección de ideas y valores y aspiraciones”, afirmó.