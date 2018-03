Donald Trump se beneficia de políticas económicas, según una encuesta - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Con información de la Voz de América

Una economía estadounidense en crecimiento y la aprobación de una revisión fiscal republicana parecen estar ayudando al presidente Donald Trump a elevar sus índices de aprobación desde niveles históricamente bajos, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Trump sigue siendo impopular con la mayoría de los estadounidenses, el 58 por ciento. Pero el 42 por ciento dice que ahora aprueba el trabajo que está desempeñando como presidente, siete puntos más que hace un mes. Ese es un cambio bienvenido en la trayectoria de una Casa Blanca que ha sido golpeada por controversias y agitación interna.

California demanda a Trump por incluir pregunta de ciudadanía en el Censo. Más detalles aquí ► https://t.co/ZYcg1k96f0 pic.twitter.com/Sqlgftm194 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 27, 2018

La encuesta sugiere que al menos parte de la posición de mejora del presidente está ligada a la economía, que ha crecido constantemente y ha agregado puestos de trabajo, continuando una trayectoria que comenzó bajo el presidente Barack Obama.

Casi la mitad de los estadounidenses encuestados, el 47 por ciento, dice que aprueba cómo Trump está manejando la economía, su calificación más alta en cualquier tema. Cuando se trata de política fiscal, el 46 por ciento de los estadounidenses respaldan las medidas de Trump.

Con información de la Voz de América