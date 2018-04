Donante de esperma del mercado negro admitió tener 22 hijos con mujeres que conoció en Facebook - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un donante de esperma del mercado negro admite tener 22 hijos con mujeres que conoció en Facebook.

Escalofriante declaración

Anthony Fletcher dice que ha donado ilegalmente a casi 50 mujeres, algunas de las cuales han viajado desde fuera de Escocia en un intento por tener un bebé.

Las mujeres desesperadas por un bebé viajan a su casa cerca de Glasgow, donde les entrega su esperma en un contenedor de forma gratuita.

Pero los expertos en salud reproductiva han advertido que el mercado negro de esperma es “increíblemente peligroso”.

El donante, usando el seudónimo de Anthony Fletcher, se describe a sí mismo como un graduado universitario de 39 años con ojos azules, cabello castaño y altura promedio.

El estilo de vida secreto de Anthony comenzó hace cinco años a partir de lo que, según él, era un deseo genuino de ayudar a las mujeres que no podían tener una familia propia. Al principio, consideró donar legalmente a través de una clínica, pero los requisitos que deben cumplirse, y el derecho de cualquier niño producido a conocer la identidad de su padre natural cuando cumplen 18 años, lo desaniman.

Luego se dirigió a Facebook.

Anthony dijo: “Si han venido a mí, ya han llegado al punto en el que quieren seguir adelante, casi sin importar qué: sus mentes están hechas”.

Es ilegal en el Reino Unido distribuir o adquirir esperma y óvulos sin una licencia de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología.

La licencia significa que las clínicas están sujetas a reglas y pautas estrictas donde los donantes son rigurosamente evaluados en cuanto a condiciones médicas y genéticas. Los espermatozoides también se examinan y se ponen en cuarentena durante seis meses para evitar cualquier riesgo para la salud de la madre o del bebé por nacer y los donantes también deben divulgar cualquier condición médica presente en su familia.

También están restringidos a donar a no más de 10 familias, para evitar que los niños nazcan con un número muy alto de medios hermanos.

Anthony basa sus afirmaciones de buena salud únicamente en una prueba de ITS e insiste en que no se conocen defectos genéticos en su familia.

Él dijo: “La mayoría de la gente puede pensar que las mujeres vienen a mí como último recurso, pero ese no es realmente el caso, he descubierto que puedo ser el primer recurso. Muchas de ellas no están en buena posición económica y, por lo tanto, no pueden permitirse el lujo de ir a una clínica privada, mientras que otras pueden haber sido rechazadas por el NHS”.

Los hombres que donan esperma a través de bancos de esperma regulados no se consideran legalmente como padres de ningún niño resultante.

El padre biológico no tendrá ninguna obligación legal con respecto a ellos, no figurará en el certificado de nacimiento, no tendrá derecho a opinar sobre la crianza del niño y no se le pedirá que financie económicamente al niño.

Cuando se dona esperma fresco fuera de una clínica autorizada, se considera que el donante es el padre legal del niño, con todas las responsabilidades que conlleva.

Anthony dice en Facebook: “Soy un donante de esperma activo y experimentado que se encuentra a pocos kilómetros de Glasgow. Todavía estoy disponible para ayudar a que más mujeres se embaracen. Me complace donar a mujeres solteras, parejas del mismo sexo y mujeres en relaciones heterosexuales”.

“Asegúrate de informarme tu ubicación aproximada, tu edad, el estado de tu relación y el método de donación que estás buscando. NO cobro por donaciones “.

Pero la Dra. Hana Visnova, especialista en salud reproductiva y directora médica de IVF Cube en la República Checa, ofreció una dura advertencia sobre los peligros.

Ella dijo: “Estas historias de donación de esperma en el mercado negro se están volviendo más comunes. Las personas que están desesperadas por tener hijos pero que están teniendo dificultades y no son elegibles para el cuidado del NHS pueden desesperarse. Pero encontrar un donante en línea, sin saber nada sobre ellos y sin tener conocimiento de su salud o antecedentes, es increíblemente peligroso. No solo te estás arriesgando, sino también a tu descendencia potencial”.

Por el momento se desconoce si Anthony Fletcher será denunciado debido a que sus servicios fueron gratuitos.