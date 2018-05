¿Dónde está el árbol que plantaron Trump y Macron? - Emisoras Unidas

La fotografía fue ampliamente difundida: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el francés, Emmanuel Macron, cubriendo con tierra las raíces de un joven árbol en los jardines de la Casa Blanca.

Hace una semana, al comienzo de su estadía en Washington, el presidente francés se unió a su homólogo estadounidense para plantar un joven roble mientras las respectivas primeras damas contemplaban la escena.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2018