Dos famosos acusan a Jared Leto de pedofilia - Emisoras Unidas

Esta vez, Jared Leto fue acusado por Dylan Sprouse y James Gunn de acosar sexualmente a modelos menores de edad.

Fue la exestrella de Disney, Dylan Sprouse, quien dijo las primera palabras sobre el tema en su cuenta de Twitter. “Oye Jared Leto, ahora que has escrito por privado a todas las modelos femeninas de entre 18 y 25 ¿Cuál dirías que es tu porcentaje de éxito?”, escribió.

De inmediato se sumó el director de “Guardianes de la Galaxia” para soltar una interrogante de manera sarcástica. “¿Él comienza a los 18 en internet?”, tuiteó el cineasta.

He starts at 18 on the Internet?

