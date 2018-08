Drake le cumple deseo a niña hospitalizada que necesita trasplante de corazón - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sofia Sanchez, de 11 años, solo quería dos cosas para su cumpleaños este año: conocer a su héroe Drake y obtener un nuevo corazón.

Después de que Drake la sorprendiera en el hospital y recibiera la noticia de que efectivamente iba a conseguir un corazón nuevo, las redes explotaron de amor y mejores deseos para la joven paciente, que había sido diagnosticado con cardiomiopatía.

El rapero luego comentó en el video de Instagram que la madre de Sánchez publicó el domingo (26 de agosto) en la que su hija reaccionó a las noticias que cambiaron su vida. “¡SIIIIIII! Mi amor, tan feliz por ti”, escribió.

Sánchez ingresó a cirugía a las 9 a.m. del lunes (27 de agosto) y ahora se encuentra en recuperación luego de un trasplante exitoso, según su página de Go Fund Me.

