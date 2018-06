Dreamer es asesinado tres semanas después de ser deportado a México - Emisoras Unidas

Un estudiante de secundaria de Iowa, Estados Unidos, que fue deportado a México por las autoridades de inmigración, fue asesinado tres semanas después de regresar a su país de origen.

México era un lugar desconocido para Manuel Antonio Cano Pacheco, de 19 años, ya que sus padres lo llevaron sin documentos a los Estados Unidos, cuando apenas tenía 3 años.

En 2015, calificó para el programa de Acción Diferida para Personas que Llegaron durante su Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la iniciativa para proteger en forma temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos cuando eran niños.

Cano Pacheco obtuvo su estatus protegido y, con éste, permiso para trabajar, de acuerdo con Inmigración y Aduanas (ICE).

Pero luego fue declarado culpable por dos cargos menores de drogas, por lo que se anuló su protección del DACA y, en 2017, ICE lo arrestó.

A recent Des Moines high school grad and #DACA recipient was deported to Mexico and ended up dead within a month, via @rekhabasu.https://t.co/GKD5a8a1FN

— Des Moines Register (@DMRegister) 7 de junio de 2018