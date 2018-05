Dua Lipa desmiente rumores - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La cantante desmiente haber pasado la noche con el jugador del Real Madrid

Dua Lipa ha salido al paso de las especulaciones sobre un posible romance con Marco Asensio en Champions League. Los rumores acerca de que ambos pasaron la noche juntos tras la victoria del Real Madrid en Kiev han sido desmentidos por la cantante a través de las redes sociales.

Dua Lipa aclaró y dijo lo siguiente:

” haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me ” “ni siquiera he conocido a Marco Asensio y es altamente improbable que lo haga, ya que mi mánager es aficionado del Liverpool y nunca me perdonaría”. Con este tuit, Dua Lipa desmentía haber dormido con el futbolista mallorquín tal y como apuntaban algunos medios.