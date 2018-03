Dulce María es fiel a su estilo y afirma que no cantaría reggaetón - Emisoras Unidas

Dulce María se niega a cantar reggaetón, ya que prefiere seguir manteniéndose fiel a su estilo, y no traicionar lo que está sintiendo en este momento de su vida.

“Prefiero cantar algo como que me guste a mí, que me identifique, no tengo todavía eso claro, es lo que tengo que sacar ahorita, simplemente ser leal a lo que tu estés viviendo en este momento, entonces ahorita es lo que yo quiero hacer, como algo muy mío, muy personal”, declaró la cantante y actriz entrevistada durante un evento en la capital mexicana.

La artista ya planea un nuevó álbum, y espera que exprese sus vivencias actuales y pasadas: “Estoy tratando de hacer cosas nuevas, que justo pueda expresar mis emociones, mis historias, a través de la música. Me gustaría mucho juntar varias de las composiciones que tengo de antes y de ahorita”, explicó.

