Dulce Maria se muestra al natural - Emisoras Unidas

Dulce María sorprendió a sus seguidores en Instagram tras publicar dos imágenes en las que aparece luciendo su rostro sin maquillaje.

“La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo… el simple hecho de vivir es un regalo. Mientras tengamos los ojos abiertos, apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto. No dejemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos, no hay que renunciar a nuestros sueños”, escribió la exestrella de RBD en su publicación.

Sus selfies al natural consiguieron más de 45 mil likes cada una y sus admiradores no dejaron pasar la oportunidad de recordarle lo bella que es.

“Naturalmente maravillosa”, “luce muy linda sin maquillaje”, “eres igualita a tu mamá”, “la belleza de tu cara lo dice todo”, “te amo”, “eres toda una guerrera”, “eres la mejor siempre”, “me encantas” y “eres la chica preciosa con la que había soñado toda mi vida”, fueron algunos de los comentarios de su publicación.

La intérprete de 32 años es conocida por su trabajo en la pantalla chica y en el ámbito musical. Dulce María apareció en varios melodramas como Primer Amor a mil x Hora (2000), Clase 406 (2002), Rebelde (2004-2006) y Corazón que Miente (2016) y en 2017 lanzó DM, su tercer álbum como solista.