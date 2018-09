¡Ed Sheeran se caso ! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Sorprendente Noticia de Ed Sheeran

Ed Sheeran no es una persona que pone por completo su vida privada y por mucho menos su vida amorosa a a la vista de todos el mundo y es que este tipo de personas con las que ha colaborado no filtran su vida a la luz para que todo el mundo se entere, por lo que no sorprende mucho que se haya casado en secreto con Cherry Seaborn.

Este chisme salió a la luz o se revelo en la entrevista Access Hollywood. Donde le preguntaron a Ed Sheeran si había escogido una fecha para realizar su boda, después que se dio a conocer el anuncio de su compromiso en enero, a lo que el compositor respondiendo levantando la mano y mostrando un anillo de bodas en el dedo.

El entrevistador sorprendido de la noticia que nunca se esperaba lo felicito y califico la noticia como “emocionante”.

“Sí, de todos modos, nunca hago nada demasiado público”

Ed Sheeran.