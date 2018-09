Eduardo Yáñez se salva de ser linchado - Emisoras Unidas

El actor mexicano, Eduardo Yáñez, perdió nuevamente los estribos y golpeó a un señor de 60 años en Zempoala, Hidalgo. Por esta razón, estuvo a punto de ser linchado junto con la producción de la teleserie “Falsa Identidad”.

Yáñez agredió físicamente a un señor que estaba adentro de su casa, al descubrir que le tomba un video con su celular mientras él grababa unas escenas para su nueva teleserie.

De acuerdo a medios mexicanos, el hecho ocurrió el pasado sábado durante las grabaciones de la serie de Telemundo “Falsa Identidad”, en el pueblo de Zempoala, Hidalgo.

Ahí, Yáñez, golpeó a un señor de 60 años, lo que casi provoca que lo lincharan, poniendo de igual forma en riesgo a todo el staff presente.

“Estamos corriendo peligro todos”; “la gente aquí se portó de primera…”; “El señor dijo que quería una disculpa de Eduardo, y a todo el pueblo, si no, vamos con toda la banda y le partimos su m…”; “Yo se los dije hace tres meses: este güey tiene pedos psicóticos”; “Él (Eduardo) se metió adentro de su casa a pegarle…”, comentaron varios miembros del staff.

Un testigo comentó como sucedió todo:

“Yáñez volteó a mirarlo y le preguntó qué le estaba mirando. El señor le contestó que no le estaba haciendo nada, y el actor le contestó: ‘Déjame hacer mi trabajo. No me estés interrumpiendo'”.

Yáñez se acercó molesto y le dijo: “Te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&[email protected]”. Don Mario le contestó: ‘mie&[email protected] tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un golpe al señor, que lo hizo azotarse contra la pared”.

El señor no se defendió.