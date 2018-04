EEUU buscará en Ginebra mantener la presión sobre Corea del Norte - Emisoras Unidas

EEUU tratará en Ginebra en las próximas dos semanas de recabar el apoyo de los demás países para “mantener la presión” sobre Corea del Norte, a fin de que “cumpla sus obligaciones” y abandone de manera “verificable e irreversible” su programa nuclear y de misiles balísticos, dijo hoy un alto cargo, informó la agencia EFE. El embajador de EEUU ante la Conferencia de Desarme de la ONU, Robert Wood, señaló en una rueda de prensa que ese será uno de sus objetivos durante la reunión preparatoria de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de armas nucleares (NPT, en inglés) en 2020 que se celebrará del 23 de abril al 4 de mayo. Desnuclearización “Buscaremos continuar la presión sobre Corea del Norte para que cumpla sus condiciones. EEUU está comprometido con una desnuclearización completa, verificable e irreversible”, recalcó.

Corea del Norte anunció en 2003 que abandonaba el NPT. “La presión puede mantenerse en cuanto a la implementación de las sanciones, la prohibición de acceso a fondos que ayuden al Norte a desarrollar más sus programas nuclear y de misiles balísticos”, dijo Wood. EEUU, en todo caso, mantendrá la “presión hasta que Pyongyang tome pasos con respecto a la desnuclearización que claramente indiquen que se lo toma en serio”, añadió. “Saludamos el hecho de que Corea del Norte esté dispuesto a hablar de la desnuclearización” durante la próxima reunión a finales de mayo o principios de junio entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, “pero tenemos que ver medidas concretas” sobre dicha cuestión, recalcó Wood. Estrategia El diplomático aseguró que Trump “tiene una estrategia” para esa cita y que “el objetivo final es lograr el compromiso de Corea del Norte con la desnuclearización”. “No vamos a pasar por el enfoque anterior en el que había pasos graduales”, indicó.

También recordó en este contexto la importancia de la histórica cumbre entre los líderes de las dos Coreas, en la que el Sur buscará impulsar un acuerdo de paz que podría poner fin a la situación de guerra técnica en la que se encuentran los dos países. Más preocupaciones El embajador estadounidense ante la Conferencia de Desarme de la ONU indicó que Corea del Norte no es la única preocupación de EEUU, pues también lo es la modernización de las armas estratégicas nucleares y no nucleares de Rusia y China y la “desestabilización por parte de Irán de la región de Oriente Medio” o el “continuado uso de armas químicas por parte de Siria”. En cuanto al acuerdo nuclear con Irán, Wood señaló que la decisión sobre la participación futura de EEUU en el pacto de 2015 tendrá que tomarse hasta el 12 de mayo y que espera que Washington y sus aliados europeos lleguen a un compromiso en cuanto a las cláusulas suplementarias que las autpridades estadounidenses quieren introducir. Wood también señaló que, de cara a las próximas dos semanas, su objetivo es reducir las “fuertes divisiones” que existen en la comunidad del NPT y que se han “visto exacerbados por el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares”, que fue suscrito por 122 países de la ONU, si bien ninguno de ellos cuenta con arsenales de este tipo. “Con todo lo que está pasando tenemos que reafirmar nuestro compromiso con el NPT”, recalcó el embajador. EFE