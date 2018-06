EEUU no define cuándo terminará el traspaso de su Embajada a Jerusalén - Emisoras Unidas

EEUU no define cuándo terminará el traspaso de su Embajada a Jerusalén

El Gobierno de EEUU todavía no fija fecha para finalizar el traspaso de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El embajador, David Friedman, trabaja desde las dos sedes, lo que obliga al presidente estadounidense, Donald Trump, seguir firmando la orden que impide mover la delegación, pese a que se inauguró el mes pasado.

Aunque exista una sede y las autoridades israelíes se apresuraran a cambiar los carteles de carreteras para indicar que es una Embajada y no un Consulado, el traslado no se ha podido terminar, puesto que aún no hay residencia oficial del embajador en Jerusalén.

“Estamos evaluando la situación y haciendo planes”, dijo una portavoz de la Embajada estadounidense.

Estados Unidos fue el primer país en abrir sus puertas el 14 de mayo con su Embajada en Jerusalén y lo hizo trasladando algunas oficinas de Tel Aviv a un edificio ya existente en la ciudad, que albergaba la sección del Consulado General de EEUU. Dicha institución ejerce como representación diplomática ante los palestinos.

La Casa Blanca reconoce que llevará años construir un nuevo edificio que permita trasladar a todo su personal diplomático a Jerusalén que ahora trabaja en Tel Aviv. De momento son menos de diez los funcionarios desplazados a la Ciudad Santa. La actual Embajada, inaugurada alberga solo unas pocas instancias y el grueso de la delegación mantiene sus oficinas y su actividad en Tel Aviv.

Después de mover la embajada Estados Unidos, el segundo país fue Guatemala. Aún se encuentra en trámites de trasladar también la residencia del embajador.

Con información de EFE / Andrea Castillo