EEUU suspende reunión del Plan Alianza para la Prosperidad por tensiones con Guatemala y El Salvador - Emisoras Unidas

Estados Unidos suspendió una reunión de alto nivel para abordar temas del Plan Alianza para la Prosperidad con países del Triángulo Norte de Centroamérica debido a tensiones con Guatemala y El Salvador, según refiere el diario estadounidense The Washington Post.

Este medio de comunicación destaca que se resaltaría la cooperación de seguridad de Estados Unidos con México y América Central, sin embargo fue abruptamente suspendida el viernes en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con El Salvador y Guatemala, de acuerdo con dos funcionarios de la administración Trump.

Los principales diplomáticos y funcionarios de seguridad de los Estados Unidos, México y América Central debían reunirse la semana próxima en Washington como seguimiento de la “Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en América Central”, celebrada en Miami el año pasado y a la que asistieron El Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly y Rex Tillerson, el Secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento.

Las conversaciones programadas para la próxima semana fueron descartadas después de que los gobiernos de El Salvador y Guatemala notificaron a los diplomáticos estadounidenses que sus representantes no viajarían a Washington, según los dos funcionarios del gobierno, que hablaron bajo la condición del anonimato porque no se hizo ningún anuncio formal. Dijeron que la conferencia había sido “pospuesta”, aunque no se han establecido nuevas fechas.

Un funcionario del DHS dijo que la agencia estaba trabajando para reprogramar las conversaciones y “espera la conferencia en una fecha posterior”. El funcionario del DHS dijo que la cancelación se debió a un conflicto de programación, no a tensiones diplomáticas. Diplomáticos estadounidenses y funcionarios de Seguridad Nacional han tratado de promover una asociación con México y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) como una clave para abordar la violencia de pandillas y la pobreza endémica que alimentan la migración ilegal.

Pero surgieron tensiones con Guatemala esta semana después de que el presidente Jimmy Morales bloqueó la entrada del jefe de una comisión respaldada por los EE.UU. que investiga la corrupción de alto nivel. El organismo, conocido como la CICIG, ha disfrutado de un amplio apoyo internacional y de los EE. UU., Pero Morales dijo que no extendería su mandato más allá de este año.

Una de las investigaciones de la comisión apuntaba a posibles donaciones ilegales de campaña al propio Morales, y su decisión de expulsar al programa de la U.S. provocó reproches de los legisladores de los EE. UU. Y llamadas para suspender la ayuda estadounidense a Guatemala, agregó The Washington Post.