Eiza González se une al mundo de los superhéroes - Emisoras Unidas

La actriz Eiza González confirmó por medio de su cuenta de Instagram que se unirá al elenco de la película de ‘Bloodshot’.

A pesar de que se desconoce el personaje que interpretará la mexicana en este nuevo filme basado en las historietas de Valiant Comics, podría tratarse de Jillian Alcott, un elemento de la agencia MI-5.

Este nuevo filme contará con la participación de Vin Diesel, quien encarnará al súpersoldado, Michael Sheen y Jamie Fraser.

En ‘Bloodshot’ debutará Dave Wilson como director. Previamente se ha encargado de los efectos visuales de ‘Avengers: Age of Ultron’ y de videojuegos como ‘Star Wars: The Old Republic’ y ‘The Force Unleashed II’.