Ejercicios que más calorías queman. - Emisoras Unidas

Mantenerse en forma es muy para la mayoría de nosotros. No solo se trata de tener un cuerpo esbelto, sino también de cuidar la salud. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar una buena rutina de ejercicios que resulte cómoda y agradable, pero también ayude a quemar calorías.

Por diversas razones, a veces ir al gimnasio no es viable, pero esto no debería desanimarnos. Existen otro tipo de rutinas que llevadas con constancia pueden dar excelentes resultados, según la prestigiosa Clínica Mayo. Esto no quiere decir que si lo que se quiere bajar de peso, no basta con el ejercicio, si desea estar en forma es necesario trabajar en eliminar azúcares y llevar una alimentación balanceada.

Saltar cuica (Saltar la cuerda)

Esta actividad, pese a que en esencia es bastante simple, es muy efectiva para sudar. Saltar por una hora ayudará a quemar 1074 calorías.

Taekwondo

Esta disciplina marcial es la más intensa y competitiva de la lista. Permite quemar 937 calorías por hora.

Natación

Realizarlo de forma constante es una buena opción para quemar calorías (892 por hora) y además trae muchos otros beneficios para la salud y el cuerpo.

Subir escaleras

Los ejercicios en escaleras son una excelente alternativa. Subir y bajar por ellas puede ayudar a quemar 819 calorías en una hora.

Correr 8 kilómetros / 4.9 millas

Esta rutina permite quemar 755 calorías por hora.

Correr 12 kilómetros / 7.4 millas

Correr largas distancias sigue siendo uno de los métodos más eficientes para quemar calorías en corto tiempo. Esta rutina, junto a saltar soga, es la que más calorías ayuda a quemar: en total 1074 por hora.