"El Abuelo" atestigua contra 23 mareros de la mara 18 - Emisoras Unidas

Ante el Tribunal de Mayor Riesgo C, se desarrolla la continuación del debate oral y público en contra de 23 mareros por videoconferencia. En esta etapa fue trasladado para rendir su declaración como testigo Erick Contreras alias “el abuelo” uno de fundadores de la mara 18.

En su declaración detalló que la pandilla ha tenido a cargo una serie de atentados que han cobrado la vida de varias personas, según el marero, las 23 muertes que se juzgan en este proceso no representa ni el 5% de lo que se ha hecho.

Alias “El Abuelo” declaró que entre sus víctimas está un trabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gobernación y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Señaló que para atacar a la PNC compraron lanza granadas.

El testigo señala que la rueda de barrio es la que se encarga de la compra de armas y que la mujer no representa nada, solo son utilizadas y la que no obedece se le mata, ellas no pueden llegar a tener un puesto en la mara, aseguró.

La mara los recluta dándoles dinero a personas de escasos recursos y en ocasiones se les dan casas y que estén con sus mujeres. “Solo los hommies brincados se pueden tatuar y después de ser brincado (bautizado) se lo puede tatuar la mara” dijo el pandillero.

