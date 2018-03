El actor, Irrfan Khan, revela que sufre una rara enfermedad - Emisoras Unidas

La estrella del cine indio Irrfan Khan, conocido por sus papeles en “La vida de Pi” y “Slumdog Millionaire”, reveló este viernes que ha sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino.

Esta enfermedad afecta al sistema hormonal y la sufren 35 de cada 100 mil personas, según los estudios.

“Descubrir que me han diagnosticado un tumor neuroendocrino ha sido difícil, pero el amor y la fuerza de quienes me rodean y de lo que encontré en mí me han llevado a la esperanza “, dijo Khan en Twitter en un mensaje para responder a los rumores que circulaban sobre su salud.