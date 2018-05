El detalle inquietante que oculta esta fotografía - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Una mujer se tomó una foto en el espejo del baño, colocada sobre un mostrador mientras estaba de vacaciones en México.

Pero mientras que la imagen de Paula Sophia Garcia Espino, que se cree que vive en California, fue halagadora, otro aspecto en el fondo fue lo que atrajo la atención de la gente en línea.

Una persona compartió la imagen en Twitter y observó el extraño diseño del baño, incluido el rollo de papel tisú que estaba lejos del inodoro.

“¿Por qué el papel higiénico se encuentra tan lejos del inodoro?”, Escribió un usuario en Twitter después de que se publicó la selfie.

Su publicación se volvió viral rápidamente y se compartió más de 20,000 veces hasta el miércoles por la mañana.

Paula le dijo a Buzzfeed News que ella ni siquiera notó el diseño del baño, solo cómo se veía en la imagen.

“En realidad, no pensé mucho sobre dónde se colocaron las cosas cuando tomé la fotografía”, relató. “Simplemente me centré en cómo me veía en lugar de lo que sucedía detrás de mí”, agregó.

Además del problema con el rollo de papel higiénico, las personas también notaron que había un toallero debajo de la taza.

Además, según la selfie, solo había un enchufe visible en la imagen y estaba sobre el inodoro, alejado del fregadero.