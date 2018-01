El emotivo mensaje de Jorge Aparicio, tras el clásico - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El volante de contención Jorge Aparicio salió como capitán en el clásico 301, fue un gesto por parte del plantel de jugadores y cuerpo técnico, por el fallecimiento de su abuelo

Jorge Aparicio, el último canterano de los cremas consolidado en el equipo mayor, sufrió un golpe muy fuerte por el fallecimiento de su abuelo, el cual fue dirigente de Comunicaciones por muchos años.

Sus compañeros le dieron el respaldo y como un gesto de apoyo le cedieron el gafete de capitán, para el clásico 301 el cual finalizó empatado a uno.

Apa, escribió en sus distintas redes sociales el siguiente mensaje:

“Muchas gracias a todos los que de una u otra forma estuvieron en este momento difícil para mí y mi familia. Un agradecimiento especial a mis Compañeros, cuerpo técnico y cada uno que forma parte de esta gran institución por el detalle que tuvieron pues eso significa mucho para mí. Era un partido muy importante para mí que NO me lo quería perder por nada. Tuve el mejor respaldo desde el cielo pues el siempre fue mi fuerza en todo momento. A la afición también por sus muestras de afecto que me hicieron llegar. Abrazo a todos, su amigo Jorge Aparicio”