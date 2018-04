El impresionante tatuaje que llevó 100 horas en el cuerpo de Justin Bieber. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El cantante canadiense, Justin Bieber, mostró el increíble tatuaje que le llevó 100 horas en poder realizarlo.

Por medio de su cuenta en Instagram, Justin Bieber publicó una imagen donde muestra su pecho, brazos y abdomen totalmente tapizado por tatuajes.

“Si los tatuajes no dolieran, todos lo tendrían. ¡Bueno, tal vez no todos! Más de cien horas de trabajo arduo en mi cuerpo y no me retractaría de ni una sola… Me encanta el arte y he hecho de mi cuerpo una obra de arte y es demasiado divertido”, dijo Bieber en su publicación.