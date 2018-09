El miedo, protagonista del drama guatemalteco "Los gigantes no existen" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Madrid – Detrás de una historia real, la del activista Jesús Tecú durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996), el drama “Los gigantes no existen” es un cuento sobre el miedo, un tema que rige las relaciones entre la familia protagonista.

“Es una historia sobre el miedo. No es sobre Jesús. Tanto se podría haber desarrollado en Guatemala como en Bosnia durante la guerra civil, en Argentina o en España” señaló el director del filme, el español Chema Rodríguez.

Coproducción hispano-guatemalteca

La cinta, una coproducción hispano-guatemalteca que se estreno esta semana en la Cineteca de Madrid, retrata el país centroamericano en los años 80, durante los peores días de la guerra civil, cuando Andrés -inspirado en el activista- tiene 9 años y vive con la pareja formada por María y Pedro, uno de los hombres que mataron a todas las mujeres y niños de su aldea.

“Los tres personajes principales tienen miedo. María tiene miedo de perder al niño, Pedro tiene miedo de perder a su mujer y el niño tiene miedo que lo asesinen”, explicó Rodríguez.

Acompañamiento día a día

A primera vista, la película acompaña el día a día de esta familia aparentemente común en la sierra guatemalteca, pero es cuando sale a la luz lo que está detrás de estas relaciones cuando esta apacible película de tono rural toma aires de suspense.

Rodríguez conoció al activista en el estreno de una de sus películas en Guatemala y fue justamente Tecú quien le propuso que rodase este filme que originalmente iba a ser un documental.

“Lo que más me llamó la atención no era tanto la historia sino el tono en que me lo contaba, sin ningún dramatismo y fue hablando con él que me di cuenta que lo que más me interesaba era esta vida en la casa, entonces hacer un documental no tenía mucho sentido”, dijo el director.

Buscan la complejidad

A la búsqueda de la “complejidad del ser humano”, el filme se aprovecha de la narrativa para provocar empatía con el también asesino de parte de la familia del niño -en la película se ve cómo Pedro mata al hermano menor de Andrés-.

El director argumentó que en situaciones extremas, no todas las personas son “psicópatas”, sino que puedan ser “empujados” por las “circunstancias de la guerra”.

“La oscuridad del ser humano es brutal en gente aparentemente normal”, provocó Rodríguez.

“Los gigantes no existen” es el segundo largometraje de Rodríguez y ha pasado por los festivales internacionales de Sevilla (España), Guadalajara (México), Roma, Punta del Este (Uruguay), Guatemala y Chicago.

Con información de agencia EFE