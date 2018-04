EL MUNDO DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA ESTÁ DE LUTO... AVICII FALLECE - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El DJ sueco Tim Bergling, conocido como Avicii, ha fallecido a los 28 años este viernes 20 de abril del 2018 en Mascate, la capital de Omán, según un comunicado de su representante. El músico era uno de los artistas de pop electrónico más conocidos y con mayores ventas de la actualidad, aunque se había retirado en marzo de 2016.

“Con una profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán, este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones”

Avicii anunció en marzo de 2016 oficialmente su retirada del mundo de la música. Antes de su adiós acumulaba cansancio. Entonces dijo que no se había recuperado en condiciones de una operación de apendicitis y algunos problemas biliares. En 2015 el DJ también canceló varias fechas a causa del agotamiento, algo que fue arrastrando hasta llevarle a su despedida definitiva hace dos años, cuando solo tenía 26 años. Durante años había sufrido problemas de salud por un consumo excesivo de alcohol. Su último recital fue el 28 de agosto de 2016 en Ibiza, España.

Según la revista Variety, durante varios años había sufrido problemas médicos, como una pancreatitis aguda, originados, en parte, por un consumo excesivo de alcohol. En 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice.

En 2017, un año después de anunciar su retiro de los escenarios, publicó la siguiente carta en su sitio web:

“TODOS ALCANZAMOS UN PUNTO EN NUESTRAS VIDAS Y CARRERAS DONDE ENTENDEMOS LO QUE MÁS NOS IMPORTA.

Para mí es crear música. Para eso vivo, para lo que siento que nací para hacer.

El año pasado dejé de tocar en vivo, y muchos de ustedes pensaron que era eso. Pero el final de la vida nunca significó el final de Avicii o mi música. En cambio, volví al lugar donde todo tenía sentido: el estudio.

La siguiente etapa será sobre mi amor por hacer música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo.

Espero que lo disfruten tanto como yo”.

Avicii era, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres de la nueva generación EDM, de triunfo internacional y capaz hasta su retirada de ser cabeza de cartel de grandes festivales en casi todo el mundo gracias a algunas de esas canciones de electrónica para todos los públicos que se adhieren a la memoria con una facilidad pasmosa. Su carrera no dejó de crecer desde que, en 2011, su hit Levels se convirtiera en una de las piezas más bailadas y pinchadas de la época. A continuación llegaron dos piezas que le hicieron todavía más popular y que fueron número uno en infinidad de países. Se trata de Wake Me Up! (cantada nada menos que por Aloe Blacc) y Hey Brother, que ya formaron parte del que fue su primer y exitoso disco, True (2013), un trabajo en el que el sueco experimentó con diversos géneros ampliando su paleta estilística sin alejarse de su cara más comercial, añadiendo incluso el country a su estilo.

Si en True ya trabajó con artistas como Nile Rodgers, miembros de bandas de rock como Imagine Dragons o Incubus, y con vocalistas seleccionados del mundo del country, lo que vendría después le llevaría todavía más arriba: colaboraciones con Coldplay, Rihanna y un largo etcétera; trabajos para diversas marcas; sets en los grandes festivales y apariciones en listas de mejores DJs del momento.

Stories (15), su siguiente álbum y en el que colaboran nombres como Martin Garrix, no alcanzó el nivel de su predecesor. Entre sus últimos movimientos, antes de su despedida, está el haber compuesto el tema de la campaña internacional de la marca de refrescos Coca-Cola, Taste The Feeling, firmada junto al cantante australiano Conrad Sewell. Avicii pasó de ser el artista del momento a uno más de los grandes nombres de un pelotón de DJs y músicos que formaban parte de las parrillas de los festivales EDM internacionales.