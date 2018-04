El número tres del Vaticano sabrá en mayo si será juzgado por agresiones sexuales - Emisoras Unidas

El cardenal australiano George Pell, número tres en la jerarquía del Vaticano, sabrá en mayo si será juzgado por las denuncias de agresión sexual cometidas hace años que pesan sobre él, indicaron este martes sus abogados.

George Pell, 76 años, uno de los consejeros más cercanos del papa Francisco, está acusado de múltiples agresiones, que él niega tajantemente.

Un tribunal de Melbourne escuchó durante cuatro semanas los testimonios de las presuntas víctimas que, además, respondieron a las pregunta de los abogados del cardenal.

El martes la acusación y la defensa presentaron sus conclusiones y el tribunal decidirá el 1 de mayo si lleva a juicio al cardenal.

Robert Richter, abogado de Pell, declaró que el caso no será juzgado debido a que las presuntas víctimas no son creíbles, indicó el diario Herald Sun de Melbourne.

En cambio, el fiscal Mark Gibson, admitió que aunque algunos testimonios podían ser contradictorios, eso no significa que no haya pruebas, por lo cual compete al tribunal tomar la decisión final, señaló por su parte el diario The Age de Melbourne.

Pell es el jerarca más importante de la Iglesia católica acusado de agresión sexual.

Su inculpación se anunció tras una larga investigación nacional sobre las respuestas institucionales frente a los abusos de niños por parte de eclesiásticos.

Pell fue ordenado sacerdote en 1966 en Roma y luego subió todos los escalones de la jerarquía católica en Australia.

En 1996 fue nombrado arzobispo de Melbourne y en 2001 de Sídney. En 2014 fue nombrado por el papa Francisco prefecto de la secretaría de Asuntos Económicos del Vaticano.