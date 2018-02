El papá de Gigi y Bella Hadid es acusado de violación - Emisoras Unidas

A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo Miranda Vee denunció a Mohamed Hadid por haberla acosado sexualmente. Según su testimonio, el papá de Gigi y Bella la esperó en un departamento al que llegó engañada por el diseñador Paul Marciano, y la violó.

“Me encontré con Paul en la sede de @guess, que es en realidad un departamento donde me acosó sexualmente, y después de eso me pasó a su amigo Mohamed quien se iba a ver conmigo para un ‘café’. Pensé que era una reunión profesional pero solo éramos él, yo y champaña. Fue una cita en la que me violó en un departamento”, escribió la modelo en Instagram.

“Todo eso para poder hacer la prueba para una campaña de GUESS. El año pasado, cuando intenté denunciar esto en público, ellos lo descubrieron y me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Solo lo firmé porque Paul me amenazó y me dijo que me haría desaparecer si alguna vez decía algo #TIMESUP”, continuó Miranda y sintetizó: “¿Tendríamos que quedarnos calladas solo porque ellos tienen poder? #METOO”.