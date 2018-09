El Presidente ‘perdió una oportunidad’ para rescatar el diálogo con la ONU, dicen analistas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En el programa A Primera Hora estuvieron como invitados el ex viceministro de Relaciones Exteriores Erick Maldonado y el analista político Alejandro Palmieri, analista político.

Presidente Jimmy Morales: “La #EUCICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala”.#EUJimmyONU ► https://t.co/5ZMNzOxylz. pic.twitter.com/Js1FsdsASy — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 25, 2018

Ambos conversaron a cerca del discurso pronunciado por el presidente Jimmy Morales en la Asamblea de las Naciones Unidas, y coinciden en que se utilizó un espacio internacional para tocar temas internos.

Erick Maldonado

Preocupa porque ese espacio que brinda el Secretario General de las Naciones Unidas es idóneo para retomar el diálogo.

El presidente dijo que centraba su discurso en tres palabras claves: Diálogo, tolerancia y respeto… y eso no se desarrolló. Creo que se perdió una oportunidad para rescatar algo que todavía era rescatable.

¿Y sobre el diálogo Morales-Gutérres?

Luego, tenemos conocimiento de una reunión con el Secretario, pero preocupa porque el mensaje que dio el Presidente no fue ni de diálogo ni de tolerancia ni de respeto.

Se desaprovechó un espacio para esgrimir un discurso agresivo que en nada contribuye al diálogo entre las partes.

El presidente hablo de otros temas, de unión aduanera, de combate a la corrupción y la impunidad, del tratado CA3, de los avances en el diferendo con Belice. Cierto. Pero todo quedó invisibilizado. No le benefició usar más del 50 por ciento de su tiempo en un tema que ya ha sido desgastado.

Para la percepción que se tiene de la situación en Guatemala, el discurso le ayudó muy poco.

Maldonado: “Serán 680 las que están sujetas a proceso y el 60% de ellas está gozando de una medida sustitutiva, entonces creo que son datos que deben analizarse a fondo para saber si el Presidente se acerca a la verdad o no”. #EUCrisisPolítica pic.twitter.com/MJ4mPSi25x — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 26, 2018

Sobre el artículo 12 del mandato de Cicig

Hay que recordar que se está recomendando el mecanismo de solución de controversias marcado en el artículo 12 del mandato de Cicig, pero que eso no es voluntad del Gobierno. El presidente tomó una serie de decisiones que se ven limitadas por una resolución de la CC.

El presidente ha tomado decisiones unilaterales tendientes a minimizar el artículo 12, como por ejemplo no permitir el ingreso del comisionado. Está claro que para el Gobierno es una limitante la voluntad de dialogar.

Hay un doble discurso que es altamente contradictorio. Está claro de que hay un conflicto de interés del Presidente, y eso no lo hace no idóneo para criticar las acciones de Cicig.

Preocupación internacional

La Unión Europea, el Grupo de los 13 ya han dado manifestaciones de preocupación. No me gustaría que a Guatemala se le considere un país paria.

Hay una crisis política que en nada se ve solucionada con el discurso de ayer.

Aquí no es el debate de si regra Iván Velásquez, o de si se nombra un comisionado adjunto. El tema de fondo es que existe un mecanismo de ONU llamado Cicig que es exitoso y que por el comportamiento del Gobierno podría verse empañado.

Alejandro Palmieri

El discurso del Presidente en las Naciones Unidas es una exageración. No sé quién pudo haber contribuido a la redacción de ese discurso. Me llama mucho la atención que no uso Telepronter, lo leyó por escrito. Me da la pauta de que esperaron hasta el momento del discurso para afinarlo. Esperaron tomar el pulso al discurso del presidente de EE.UU. Donald Trump.

En La Línea están contentos. Haber dicho que la Cicig es una amenaza para la paz, es una exageración. Lo que sí es cierto es que la Cicig y los casos que ha llevado, ha polarizado a la sociedad.

Cuando la canciller Sandra Jovel sindica de hechos delictivos a la Cicig, es un señalamiento. Lo que hay son señalamientos, criticas de cosas puntuales.

Palmieri: “La embajadora de EE. UU. ante ONU, Nikki Haley, cuando vino a Guatemala dijo que le llamaba la atención esa mediatización de casos”. #EUCrisisPolítica pic.twitter.com/ZKEZu24H82 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 26, 2018

Hubo, además, temas fuera de contexto, la comunidad internacional no sabe que es el caso Bitkov o el caso Pavorreal. Estuvo fuera de contexto… son cosas puntuales, pero ese no era el lugar ni la forma para hacerlo.

El Presidente, el Gobierno, el Ejecutivo no le ha puesto atención al diálogo en el marco del artículo 12 del mandato de Cicig. El diálogo no se puede dar si una de las partes no quiere hablar.

Veo que el Presidente no puede avanzar en su agenda, entonces se pone a decir cosas en la Asamblea de la ONU, pero no tuvo eco.

Jueves negro

Fue un lapsus lingüe que él asoció: jueves negro con jueves de Cicig. El condicionó a su favor, la reunión con el Secretario.

Secretario de Comunicación Social desconoce por qué el Presidente dijo “jueves negros de CICIG”. Vea aquí: https://t.co/6aPxEO38fb pic.twitter.com/03h6CuplZP — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 26, 2018

El Presidente dice que la ONU no puso atención a sus planteamientos desde hace un año

Hay exageraciones, demasiadas exageraciones en el discurso del presidente. Sin embargo, partamos de lo conocido. En agosto del año pasado él viajó con una delegación a la ONU a presentar sus pruebas documentadas con videos, fotografías, textos. Se las entrega al Secretario.

En el marco del mandato se espera que haya un diálogo. El presidente por lo que ayer escuchamos, sintió que estaba hablando a alguien de oídos sordos. No obtuvo respuesta en un año.

Más creo que el Secretario General estuvo entreteniendo la inquietud del Presidente, porque de todas formas él no puede resolver nada… ni siquiera la Asamblea General.

El gobierno de Guatemala no se ve forzado al diálogo por una resolución de la CC.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼