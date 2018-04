Compartir Facebook

El famoso cantante, productor musical y esposo de Beyoncé aseguró que él sabía que su mamá es gay, pero no habían platicado del tema, fue hace 8 meses que su madre abrió su corazón.

En el episodio programado para el próximo 6 de abril del programa “My Next Guest Needs No Introduction withDavid Letterman” en Netflix, el magnate del rap habla acerca del tema.

Jay Z asegura:

Soy feliz de que mi madre sea libre.

Gloria Carter mantiene una excelente relación con su hijo.