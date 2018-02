El show de medio tiempo del Superbowl; un evento muy esperado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Este 4 de febrero se juega la edición No. 52 del Superbowl, y tan esperado como el juego entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles, es el show de medio tiempo

El show fue pensado desde un inicio para amenizar a espectadores presentes en el estadio, así como a los televidentes en el descanso del partido, sin embargo también ayuda a calmar los nervios y la tensión del juego.

En 1991, New Kids on the Block junto a Mickey Mouse y sus amigos dieron un espectáculo en el medio tiempo del Superbowl, este fue el primer año de una serie de shows que poco a poco crecería para convertirse en un ícono de la cultura estadounidense. Con el paso del tiempo dejaron de aparecer personajes infantiles y se dio paso a artistas musicales de talla mundial como James Brown, el Rey del Pop: Michael Jackson, Tony Bennett y Gloria Estefan.

Los escenarios crecieron en tamaño y tecnología, se agregaron cada vez más efectos luminosos y se incluyeron juegos pirotécnicos, como en el show de 2001 de Britney Spears junto a Aerosmith. Otras estrellas que siguieron a esta racha fueron Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney y U2. Luego aparecieron en escena los increíbles The Black Eyed Peas. Cada vez el show fue más esperado, la gente esperaba incluso el show más que el juego en sí y la lista de íconos musicales siguió creciendo.

Aparecieron en el campo, en escenarios armados en minutos Madonna junto a uno de los circos más afamados en el mundo, el show ultra femenino y ampliamente tecnológico de Beyoncé y el gran Bruno Mars quien hizo del show una inolvidable presentación de la mano de los Red Hot Chili Peppers. Llegó también a entretenernos Katy Perry montada en un leon gigantesco y también la leyenda contemporánea Coldplay.

El Show de Lady Gaga se convirtió en el evento musical más televisado de la historia, incluyó drones, acrobacias en arnés y un medley muy interesante de la cantante y claro, es imposible olvidar ese show de Justin Timberlake y Janet Jackson con el bochornoso accidente que dejó un pezón de la cantante al descubierto por malfuncionamientos de vestuario. Este 4 de febrero se celebra el Superbowl LII y el show es de Justin Timberlake ¿logrará enmendar el fallido show que dio hace años?