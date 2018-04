El soundtrack de mi vida: Kurt Cobain - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El soundtrack de mi vida.

El mes de julio de 1990 marca el inicio de una de las aventuras más importantes de mi vida, mi primera oportunidad para trabajar en radio y fue en la Metro.

Metrostéreo 102.9

La cultura musical de la primera parte de los 90´s estaba dominada por el Techno, el hip hop y el rap. Technotronic y su Pump Up The Jam, junto con Snap y su Power, C+C Music Factory y MC Hammer eran Intocables, pues dominaban las listas de popularidad y ventas.

Otros artistas que también peleaban en el mercado de la música eran: Vanilla Ice, Salt-N-Pepa- TLC, Paula Abdul etc.

Sin embargo la contracultura atacaría fuerte: 4 Non Blondes, R.E.M. Red Hot Chili Pepper, Aerosmith, Blink 182 daban la cara por el rock.

Pero sería el Grunge el género que golpearía con un maso y sería el referente, el parte aguas de una generación rebelde, problemática y hasta depresiva. Jeans rotos, pelo largo, camisas de franela y botas de trabajo le daban forma un look desalineado o desenfadado que peleaba contra el marketing de la industria musical que vendía estereotipos bonitos y con ropa de marca.

Los referentes de este movimiento: Nirvana banda formada en 1987. En 1991 Kurt Cobain y su banda lanzaron su segundo álbum de estudio: Nevermind.

Y el resto de la historia ya la conocen, la cual termina en tragedia pues un 5 de abril de 1994, Kurt Cobain pasa a formar tarde del club de los 27 al quitarse la vida, algo que había intentado hacer en dos ocasiones anteriores.

Hoy todos recordamos es increíble época con temas como Smell Like teen spirit o el favorito de un servidor y que forma parte del soundtrack de mi vida: The Man Who sold the world.

Hasta la próxima.

JJ Barrios