El sustituirá al padre de Meghan Markle, camino al altar - Emisoras Unidas

A menos de un día para la gran boda del año, la que unirá al príncipe Enrique de Inglaterra con la actriz estadounidense Meghan Markle, se ha revelado quién llevará a la futura duquesa hasta el altar.

Su suegro, el príncipe Carlos de Inglaterra, padre de Enrique, será el encargado de acompañar a Markle al altar, ante la ausencia de su padre por enfermedad.

El palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes Guillermo y Enrique, emitió el siguiente comunicado: “La señorita Meghan Markle le ha pedido a Su Alteza Real el príncipe de Gales que la acompañe por el pasillo y hacia el altar de la Capilla de San Jorge en el día de su boda. El príncipe de Gales está encantado de dar la bienvenida a la señorita Markle a la Familia Real de esta manera”.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 de mayo de 2018