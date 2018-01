ELN no ve motivos para romper diálogo que busca paz en Colombia - Emisoras Unidas

El proceso de paz con el ELN está al borde del abismo. Los recientes ataques contra la Policía parecieron colmar la paciencia del gobierno colombiano. Pero esa guerrilla dice aferrarse al diálogo como si se tratara de un mantra.

“No veo motivo para una ruptura definitiva”, afirma el comandante Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo rebelde, en una entrevista exclusiva con la AFP en Quito, sede de las conversaciones.

Beltrán reconoce sin ufanarse ataques del pasado fin de semana que dejaron siete policías muertos en Colombia y llevaron al gobierno a suspender las negociaciones para poner fin a más de medio siglo de enfrentamiento.

Sin jamás ofuscarse, el líder rebelde dice estar dispuesto a retomar “mañana mismo” las negociaciones “sin requisitos” para pactar un “nuevo y mejor” cese al fuego bilateral, pero advierte al presidente Juan Manuel Santos de que el ELN “no funciona con amenazas”.

A continuación, extractos de la entrevista:

– ¿Cómo analiza el anuncio del presidente Santos de congelar las negociaciones de paz?

Es una cuestión de doble estándar. Ellos sí pueden mantener operaciones militares ofensivas, pero las nuestras las tenemos que suspender. Les hemos dicho: suspendamos ambos, pactemos un nuevo cese al fuego.

– ¿El ELN revindica los tres ataques ocurridos el fin de semana?

Lo que nosotros conocemos es que hubo un ataque en el sur de Bolívar contra una estación de Policía y otro ataque en la capital del Atlántico (…) Eso es lo que conocemos por las publicaciones oficiales que se hacen desde Colombia.

– ¿Qué relación tienen con los frentes que han reivindicado la autoría?

Nosotros tomamos las declaraciones oficiales de ellos para decir ‘sí, son autoría de estructuras del ELN’. Esa es la manera como nosotros verificamos. Nosotros no es que le preguntemos a uno u otro frente. Esa comunicación no la tiene la delegación de los diálogos (…), la tiene el Comando Central en Colombia.

– ¿El gobierno está poniendo en entredicho la cohesión de mando del ELN?

En absoluto. Cada una de las estructuras tiene sus motivos (para realizar esas acciones). No hubo a partir del 10 de enero (final del cese bilateral) una orden nacional de iniciar una ofensiva, pero tampoco hubo una orden de que no se hicieran respuestas militares donde fuera necesario (…) No estamos a estas alturas con una respuesta de orden nacional, sino de acuerdo a las condiciones de cada parte.

– ¿Después de las declaraciones de Santos, el proceso de paz está herido de muerte?

En Colombia hay acciones, hay un conflicto, y yo no puedo invocar que porque hubo una u otra acción yo no voy a las reuniones de las conversaciones (…) Las negociaciones dependen de dos. Los problemas los arreglamos hablando.

– Santos les acusa de “falta de coherencia”…

Lo mismo podría decir yo (del gobierno). No había acabado el cese y ya el ministro de Defensa estaba diciendo ‘si el ELN no prorroga el cese va a haber una ofensiva militar de grandes dimensiones’. Eso es amenaza. ¿Qué voluntad política es esa? Con amenazas no funciona el ELN.

– ¿Gobierno y ELN están eludiendo la carga del eventual fracaso del proceso?

Yo no veo motivo para que haya ni un congelamiento ni una ruptura definitiva. En mi caso, el mandato que yo tengo es que pese a todas las dificultades que haya, hay que persistir y no hay que levantarse de la mesa.

– ¿Hasta cuándo puede durar esta situación?

Yo también tengo un mando que me dice si me quedo o no me quedo.

– ¿Este es el punto más critico de estas negociaciones?

Esta mesa ha sufrido varios momentos de crisis (…) Aspiramos a que este lo podamos resolver. No es que estemos acostumbrados a las crisis, pero tampoco nos asustan. Pasar la página de la guerra no es fácil, son pactos difíciles y hay que bregar.

– ¿Cuál es la clave para salvarlas?

Nosotros estamos aquí disponibles y no ponemos ningún requisito para sentarnos mañana mismo a reiniciar el ciclo (…) Hay que recuperar los logros del cese anterior, y resolver los problemas que tuvo.

Con información de la agencia: AFP