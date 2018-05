Embajador Arreaga: "Cualquier limitación a la libertad de prensa es una amenaza a la voz de la sociedad" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El Embajador de los Estados Unidos, Luis Arreaga, publicó un video en la cuenta de Twitter de la Embajada, para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el que aseguró que “los medios de comunicación son la base de la democracia, y representan una herramienta clave para informar al público, proteger los derechos humanos y combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Asimismo, indicó que “sin una prensa libre, independiente y autónoma no se puede exigir responsabilidad de los que tienen poder y el Gobierno no puede saber las necesidades de sus ciudadanos”, por lo que mantener el derecho de la libertad de expresión es responsabilidad no solo de los periodistas sino de toda la población, gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y comunidad internacional.

Embajador insta a apoyar a la prensa independiente

“Cualquier limitación a las libertades de la prensa es una amenaza a la voz de la sociedad guatemalteca y actualmente está sucediendo” agregó, “por ejemplo, se reporto el hackeo de la información personal de un periodista y luego se manipuló la información para tratar de socavar su credibilidad y la de la prensa en general” señaló el diplomático.

“Este tipo de ataques contra un periodista, y cualquier otro intento de usar la desinformación para difamar a la prensa representa un peligro no solo para los periodistas sino también para la democracia y la libertad de Guatemala” manifestó en su mensaje el Embajador.

Por tal situación instó a apoyar a la prensa independiente y libre “para que informe y proteja al pueblo guatemalteco”.