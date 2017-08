El Embajador de EE.UU. dice que nunca ha dado instrucciones en inglés

Compartir Facebook

El embajador de los Estados Unidos (EE.UU.), Todd Robinson, estuvo como invitado en el programa A Primera Hora y durante su participación aseguró que en su país existe una lista de entre 80 y 90 nombres de guatemaltecos involucrados en hechos ilícitos; entre estos, de corrupción.

También aseguró que nunca hablo “en inglés” con el diputado Mario Taracena, y que se reunión con varios funcionarios para discutir estrategias de beneficio nacional.

Robinson dejará el país en los próximos meses y, en su lugar, llegara el nuevo jefe de la diplomacia de su país para Guatemala, Luis Arreaga.

Embajador Robinson, ¿su ideología… es izquierdista?

Mi ideología, es la lucha contra la corrupción, la democracia, las buenas relaciones entre dos países importantes en el hemisferio. Yo tengo un trabajo. Tengo 30 años como diplomático y he dejado la izquierda y derecha a lado hace años.

Mi trabajo es tratar de mejorar las relaciones entre nuestros países y usar los recursos que tenemos para mejorar la situación de la mayoría de los guatemaltecos en Guatemala y tratar de asegurar mi país. Es decir, si nosotros, EE.UU, tiene buenos vecinos somos más seguros, podemos ganar todos, y no preocuparnos por las fronteras, la impunidad… el terrorismo.

Esa es la preocupación de EE.UU. la habilidad de estar seguros en nuestro país.

¿Ha dado usted instrucciones en inglés, como dijo el diputado Mario Taracena?

Nunca he hablado en inglés con Mario Taracena, porque no creo que él hable inglés, pero si ha habido discusiones de estrategias para tratar de mejorar las condiciones en el país. Y no solo con él. He tenido discusiones con todas las autoridades.

¿Alguien le mostró enojo por sus actitudes?

Quizá alguno ha tenido problemas con mis comentarios, pero en el mundo diplomático tratamos de discutir los temas con respeto y con calma. La verdad es que la mayoría de discusiones con los gobernantes, las autoridades locales han sido bastante respetuosas.

¿Cuál es la influencia de un embajador para retirar visas algunos funcionarios?

E4s una herramienta que nosotros podemos usar para mostrar a ellos que hay consecuencias por la corrupción, por sus acciones. Y si uno está practicando la corrupción y la impunidad y nosotros nos enteramos, vamos tomar esas acciones.

Usted dijo que no vale la pena gastar dinero en cabildeos, en un país con desnutrición… que eso es un crimen ¿es válida esa comparación?

No he dicho que es un crimen, pero tiene sentido. La verdad es que si los gobernantes, diputados, los que tienen poder en este país no están luchando en contra de la corrupción, están perdiendo tiempo.

En un país donde la gente sufre, donde es difícil ganar la vida, pagar a una empresa por un cabildeo para mejorar las relaciones entre EE.UU y Guatemala, no tiene sentido.

¿La intención era sacarlo del país?

Eso es lo que dijeron ellos en el contrato. Hay que hablar con ellos sobre el propósito actual. Pero, tenemos dos embajadores, una en Washington y otro en Guatemala. El propósito es tratar las relaciones entre nuestros países. Entonces no vale la pena gastar fondos en eso.

¿Por qué llamó idiotas a cuatro diputados?

La verdad es que me enojé cuando escuché que ellos iban a hacer eso. En un país en donde hay tanta necesidad, usar ese montón de dinero para eso, no tenía sentido para mí.

En retrospectiva, ¿fue correcto llamar idiotas a los diputados?

Fue correcto enfatizar mi punto sobre este caso. Ahora quizá utilizaría palabras diferentes.

¿Qué piensa que haya justicia selectiva en la Cicig?

Yo no soy fiscal, juez o investigado, y no sé cómo andan las investigaciones. Tenemos que dar el beneficio de la duda a los que están encargados de ese trabajo. Tengo mucha confianza en la gestión de la Fiscal General, del Comisionado Iván Velásquez, del ministro de gobernación Francisco Rivas, y de todos sus equipos de actuar de forma profesional y correcta. Ellos tienen que seguir adelante, y nosotros como gobiernos vamos a apoyarlos hasta que haya la necesidad.

¿Cómo analizar el caso de Allan Marroquín o Erick Archila, que están en EE.UU.?

No voy a hablar sobre estos casos en particular, pero puedo decir que estamos en negociaciones con el Gobierno de Guatemala. Hay procesos en EE.UU. Como ellos ya están allá, tienen derechos, y tengo que decir que todos los guatemaltecos que estén viviendo o visitando EE.UU., si tienen problemas, van a tener acceso a la justicia de mi país. Ellos ya tienen procesos y tenemos que esperar a que finalicen.

¿Hay prófugos?

Hay una lista bastante grande. No todos son tan famosos.

¿Por corrupción?

No estoy seguro. No tengo fijo en mi mente quiénes son. Hay desde asesinato y corrupción. Hay quizá unos 80… 90… quizá más. Todos son prófugos de todo tipo, no sé cuántos de corrupción.

