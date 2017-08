Emily Ratajkowski se “desata” con Jimmy Kimmel

Compartir Facebook

Twitter

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 6:53 PDT

Emily Ratajkowski se presentó en el famoso programa de Jimmy Kimmel.

Suelta la “sopa”

La famosa actriz y modelo, dio a donocer detalles que probablemente muchos seguidores no conocían.

Entre ellos comentó que tenía un problema con el desorden y la “basura”. Confesó que su carro, como su casa y dormitorio, eran prácticamente un “basurero”, e incluso, una de sus parejas una vez tuvo que limpiar con un rastrillo su hogar.

También agregó que su refrigeradora era una locura. Puesto que a ella le encanta comer comida de todo tipo y que su figura la mantiene gracias a su disciplina de ejercicios, pues prefería eso que dejar de alimentarse.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 8:21 PDT

En su cuenta, Emily publica muchas fotografías de comida y aceptó que es la alimentación que ella toma seguido. Las personas no le creen, pero añadió que también el hecho de mantenerse delgada es gracias a su metabolismo.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 3:20 PDT

De la misma manera también bromeó con Jimmy sobre unos sándwich que él llevó para los premios Emmy. “Yo era una de las pocas personas que realmente los comían, mucha gente no come en Hollywood”, respondió Ratajowski, explicando que sentía que su sándwich había sido preparado con mucho tiempo de anticipación y no estaba delicioso. Jimmy agregó que los mismos fueron preparados por su madre, por lo que la actriz expresó: “A tu madre, le pido disculpas”, agregó, “y tal vez a usted porque tenía que comer esos bocadillos de mantequilla de maní y jalea a lo largo de su vida”.