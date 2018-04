Emiten orden de arresto contra Conor McGregor - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La policía de Nueva York busca al luchador Conor McGregor y su equipo por haber irrumpido en un evento de UFC y lanzar objetos hacia los buses donde los protagonistas de UFC 223 eran transportados.

El dos veces campeón de la promotora asistió a la presentación de medios en el Barclays Center, en Brooklyn, con un séquito de personas.

McGregor descubrió que el evento había terminado y fue directamente a los buses donde estaban los peleadores.

Cuando los encontró, McGregor y su equipo comenzaron a arrojar objetos hacia el autobús, provocando la ruptura de una ventana, que le causó cortaduras a Michael Chiesa y le rompieron un nudillo a un empleado de la promotora.

Connor #McGregor protagonizó un escándalo en el estacionamiento del Barclays Center, al buscar a Khabib Nurmagomedov tras la conferencia del UFC 223. Lanzó al camión de la UFC un objeto para romper un cristal. Después del incidente, Michael Chiesa salió lastimado. pic.twitter.com/LjhPRO6Gft — Canal 6 Media TV (@canal6mediaTV) 5 de abril de 2018

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra McGregor.

“Esto es lo más asqueroso que me ha pasado en la historia de la compañía. Hay una orden de aprehensión para McGregor en este momento. Su avión no puede salir del aeropuerto, no puede salir del estado, lo van a demandar muchas personas”, dijo Dana White, presidente de la compañía.

En distintos videos en redes sociales se ve a Conor y a su equipo aventando cosas hacia los camiones y discutiendo con empleados de seguridad del UFC.