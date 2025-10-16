 Susverdex Revolutiona la Caficultura con Complejo Sostenible
Empresas

SusVerdeX revoluciona la industria cafetalera con su ambicioso complejo industrial y expansión sostenible

SusVerdex lanza su innovador complejo industrial en Guatemala, revolucionando la sostenibilidad y capacidad de procesamiento del café, con un enfoque en el crecimiento local.

Compartir:
-
Lanzamiento Sus Verdex / FOTO: Alejandro Meoño

La empresa guatemalteca SusVerdex se presenta de forma oficial este jueves, 16 de octubre de 2025, en San José Pinula, donde líderes del sector cafetalero, aliados estratégicos y medios de comunicación se reúnen para conocer más sobre su propuesta innovadora en la industria del café. Este lanzamiento marca un paso significativo en el camino hacia un modelo de sostenibilidad y responsabilidad en el comercio del café guatemalteco.

Un Camino de Crecimiento Sostenible

La evolución de SusVerdex inició en 2017 con la creación de Coyote Speciality Coffee, en una bodega de 241 metros cuadrados en Muxbal. Con el paso de los años, el crecimiento ha sido notable, expandiéndose a Ocotes en la Zona 25 de Guatemala, donde la capacidad de producción se incrementó gracias a la incorporación de una máquina pinelense No. 12, con capacidad de procesar 45 quintales de café oro por hora. Debido a su continuo progreso, en 2020, la bodega se amplió a 2700 metros cuadrados y consolidó contratos significativos, siendo Mercon Guatemala su cliente principal, lo que representó un punto de inflexión en su desarrollo.

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex | Alejandro Meoño

Lanzamiento Sus Verdex / Alejandro Meoño

Actualmente, SusVerdex posee un terreno de 21 000 metros cuadrados, lo equivalente a tres manzanas, ubicado estratégicamente entre los océanos, con acceso fácil a Puerto Quetzal en el Pacífico y a Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico. Este nuevo espacio permite un procesamiento diario de 400 a 4500 quintales de café oro, con una capacidad operativa de 120 quintales por hora. Este crecimiento no solo contribuye a la empresa, sino que también favorece a los productores locales al generar trazabilidad y sostenibilidad dentro del sector.

Fomentando el Desarrollo del Café Guatemalteco

Uno de los hitos más destacados en la historia de SusVerdex ha sido la creación de flujos de trabajo. Este sistema ha permitido que productores locales, compradores e industriales se beneficien, fomentando un crecimiento sostenible en toda la cadena de producción. Desde sus inicios en una bodega alquilada de 295 m² hasta su actual complejo de 8 500 m² dentro de su propio terreno, la empresa ha demostrado una evolución sólida y ejemplar.

Hoy en día, SusVerdex no solo representa un modelo de negocio exitoso, sino que también simboliza la unión entre sostenibilidad, trazabilidad y desarrollo. Con más de 4 500 quintales diarios de capacidad de procesamiento, la empresa está destinada a convertirse en un pilar fundamental para el crecimiento del café guatemalteco tanto a nivel nacional como internacional.

El esfuerzo constante de SusVerdex es claro: impulsar el crecimiento del café guatemalteco dentro y fuera del país.

En Portada

Diputados rechazan publicación del Decreto 7-2025t
Nacionales

Diputados rechazan publicación del Decreto 7-2025

04:33 PM, Oct 16
Accidente deja tres personas fallecidas en Ruta Interamericana t
Nacionales

Accidente deja tres personas fallecidas en Ruta Interamericana

05:57 PM, Oct 16
Muere Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de KISSt
Farándula

Muere Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de KISS

05:33 PM, Oct 16
Comunicaciones y Municipal suman a sus entrenos a seleccionadost
Deportes

Comunicaciones y Municipal suman a sus entrenos a seleccionados

05:03 PM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadLluvias#liganacionalSeguridad vialredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos