Susverdex Revolutiona la Caficultura con Complejo Sostenible

La empresa guatemalteca SusVerdex se presenta de forma oficial este jueves, 16 de octubre de 2025, en San José Pinula, donde líderes del sector cafetalero, aliados estratégicos y medios de comunicación se reúnen para conocer más sobre su propuesta innovadora en la industria del café. Este lanzamiento marca un paso significativo en el camino hacia un modelo de sostenibilidad y responsabilidad en el comercio del café guatemalteco.
Un Camino de Crecimiento Sostenible
La evolución de SusVerdex inició en 2017 con la creación de Coyote Speciality Coffee, en una bodega de 241 metros cuadrados en Muxbal. Con el paso de los años, el crecimiento ha sido notable, expandiéndose a Ocotes en la Zona 25 de Guatemala, donde la capacidad de producción se incrementó gracias a la incorporación de una máquina pinelense No. 12, con capacidad de procesar 45 quintales de café oro por hora. Debido a su continuo progreso, en 2020, la bodega se amplió a 2700 metros cuadrados y consolidó contratos significativos, siendo Mercon Guatemala su cliente principal, lo que representó un punto de inflexión en su desarrollo.
Actualmente, SusVerdex posee un terreno de 21 000 metros cuadrados, lo equivalente a tres manzanas, ubicado estratégicamente entre los océanos, con acceso fácil a Puerto Quetzal en el Pacífico y a Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico. Este nuevo espacio permite un procesamiento diario de 400 a 4500 quintales de café oro, con una capacidad operativa de 120 quintales por hora. Este crecimiento no solo contribuye a la empresa, sino que también favorece a los productores locales al generar trazabilidad y sostenibilidad dentro del sector.
Fomentando el Desarrollo del Café Guatemalteco
Uno de los hitos más destacados en la historia de SusVerdex ha sido la creación de flujos de trabajo. Este sistema ha permitido que productores locales, compradores e industriales se beneficien, fomentando un crecimiento sostenible en toda la cadena de producción. Desde sus inicios en una bodega alquilada de 295 m² hasta su actual complejo de 8 500 m² dentro de su propio terreno, la empresa ha demostrado una evolución sólida y ejemplar.
Hoy en día, SusVerdex no solo representa un modelo de negocio exitoso, sino que también simboliza la unión entre sostenibilidad, trazabilidad y desarrollo. Con más de 4 500 quintales diarios de capacidad de procesamiento, la empresa está destinada a convertirse en un pilar fundamental para el crecimiento del café guatemalteco tanto a nivel nacional como internacional.
El esfuerzo constante de SusVerdex es claro: impulsar el crecimiento del café guatemalteco dentro y fuera del país.