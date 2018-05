En qué plano está Guatemala por la decisión del Gobierno de que se vaya el embajador sueco - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La canciller Sandra Jovel confirmó la semana pasada que se solicitó a los gobiernos de Suecia y de Venezuela que retiren del país a su embajadores en Guatemala, Anders Kompass y Elena Alicia Salcedo “por injerencia” en asuntos internos, y que eso no significa que sean declarados non gratos.

Ayer, el vicecanciller Pablo García dijo a diputados de la bancada Encuentro por Guatemala en el Congreso, que si Suecia no retira al embajador Kompass el Gobierno lo declarará non grato.

¿Qué significa esa decisión para Guatemala? El programa A Primera Hora invitó a Aquiles Faillace, presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, y al excanciller Fernando Carrera para conversar sobre ese particular.

AQUILES FAILLACE

¿Cree usted que el Gobierno declarará non grato al embajador Anders Kompass?

Tal vez declaren ‘ingrato’ al Gobierno de Guatemala. La situación es simple. El hecho de que un país no quiera a alguien que tiene como amigo y con beneplácito en su territorio, no significa otra cosa que la tensión se va a escalar.

La elucubración es que la decisión del Gobierno se debe a problemas con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero todavía no sabemos si es eso o es con Suecia.

Sin embargo, imaginémonos que Suecia toma la delantera y se pone a la ofensiva, no en la defensiva.

¿Qué pasa si…?

Qué pasaría si el embajador Kompass convoca hoy una conferencia y anuncia que se retira del país y echa sapos y culebras, y dice todo lo que no quieren que se sepa, y al día siguiente la Corona sueca invita a Iván Velásquez y le ofrece suplir los US $6 millones que le da EE.UU, y que Suecia lo va a poner el doble.

Eso lo veo posible. Si yo tuviera acceso al oído de algunos asesores de Suecia que toman decisiones, esa sería mi recomendación. Están echando al embajador Kompass por un motivo que no es el real. El motivo es otro. Se está declarando una guerra silenciosa.

Estrategia de apoyo europeo

No hay que olvidar que los países europeos ya no actúan solos; actúan bajo una estrategia dirigida por la Unión Europea (UE).

Recordemos cuando Noruega retiro a su embajador de Guatemala (Jan Gerhard Lassen, en 2017). Nada cambió, porque la política de la UE sigue siendo la misma. Si la UE sigue sacando a sus embajadores, cuál va a ser el último que se vaya. No nos vamos a quedar aislados.

Los fondos se harían llegar a través de la embajada de la Unión Europea. El interés de la Unión Europea es que Guatemala deje de ser caldo de cultivo para el crimen organizado. La embajadora de la UE me lo decía: La mitad de los niños pierden el cerebro, a los 15 años serán parte del crimen organizado.

Por eso es que el comentario del senador de EE.UU Marco Rubio, de que se suspenda la ayuda a la Cicig, me da risa. El no es más que un senador que ni manda ni es líder en el Congreso de EE.UU. No puede decidir solo.

Los problemas para Guatemala vienen de antes

Los problemas de Guatemala no vienen de desde agosto del año pasado con la declaratoria de non grato del comisionado Iván Velásquez. Cuando Guatemala decidió posponer su primera consulta sobre Belice… a partir de entonces la política exterior se vio errática. Luego, al embajador Kompass se le retuvo el beneplácito por seis meses.

Guatemala muestra falta de congruencia con su política exterior. Y fue exacerbado el 25 de diciembre del año pasado cuando se decidió cambiar la embajada de Israel hacia Jerusalén.

Otros detalles que suman

EE.UU. tenía autorizado cambiar su embajada a Jerusalén desde 1999, pero ni el presidente Bill Clinton y ni el presidente Barak Obana se atrevieron a hacerlo. Ahora, la hija de Donald Trump está casada con un judío y esta convertida al judaísmo y, por lo tanto, él tiene un interés personal sobre esa decisión.

El hecho de que en Venezuela, nadie esté defendiendo la salida de su embajadora, es por la debilidad de la política gubernamental venezolana, de lo contrario toda Sudamérica ya se nos hubiera venido encima.

El vicecanciller no cuenta

A mí me es irrelevante lo que diga el vicecanciller Pablo García. Lo relevante es lo que el canciller Sandra Jovel ya dijo. Al vicecanciller solamente le correspondió llegar al Congreso porque la Canciller no pudo o no quiso llegar.

FERNANDO CARRERA

¿La declaratoria de non grato es el paso siguiente?

El procedimiento normal, cuando hay desavenencias con algún enviado de algún país amigo, es que Cancillería llama a Cancillería del país amigo y le dice, de una forma discreta, ‘hemos tenido problemas con su embajador’, dice qué pasa y solicita que lo retire y envíe otro representante.

La lógica es tener una buena amistad con el país amigo, y que su enviado no es la persona adecuada. Eso es un estándar, uno puede llamar a cualquier cancillería y solicitar ayuda.

El caso de Guatemala

Lo inusual en el caso de Guatemala, es que la Canciller decidió hacer público el señalamiento contra el embajador Anders Kompass, y dice que mantiene la amistad con Suecia. Es una situación agresiva contra Suecia.

Al hacerlo público, la sensación en Suecia es de consternación, porque no había sobre aviso de que eso se pudiera dar.

El vicecanciller Pablo García dice que enviaron cartas, pero todos sabemos que el motivo que invocan sucedió hace cinco meses, el tiempo que pasó es mucho y eso hace pensar que fue suficiente tiempo de apercibimiento.

Luego la Canciller habla con la canciller de Suecia en términos que se desconocen. No parece ser la posición positiva de un país que quiere mantener buenas relaciones con Suecia.

Antecedentes contra Cicig

Hay que considerar algunos eventos anteriores para entender lo que está ocurriendo ahora.

A partir del año pasado, el Gobierno se declaró enemigo de la Cicig, luego declaró non grato al Comisionado Velásquez; posteriormente, con 91 votos a favor, el congreso buscaba la derogación del mandato de Cicig.

Ahora la intención es socavar la base financiera de Cicig. Recordemos que los dos grandes donantes de Cicig son EE.UU. y Suecia. En seguida el alegato del senador Marco Rubio es pedir la suspensión de la ayuda financiera para Cicig y 10 días después el Gobierno salta con un señalamiento contra el embajador de Suecia.

¿Qué precio pagaría Guatemala en el concierto de las naciones?

Ya lo está pagando. Desde el momento en que el presidente Jimmy Morales declara non grato al Comisionado. En el hemisferio oriental y en Europa hay la sensación de que hay un gobierno que no tiene un norte definido, y que Cicig no es un problema sino un aliado. Y tienen un mensaje claro: que hay que acabar con la corrupción y la criminalidad en el país.

Por de pronto, la reacción es de aislamiento y de descrédito para la política de Guatemala. Eso se agravó con la idea de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, fue visto en la ONU de manera terrible. Fueron 185 países los que votaron en contra de eso, y nosotros quedamos aislados.

Esta decisión es calificada de ‘infeliz’ por Suecia. Guatemala tiene una política exterior definida para sacar a la Cicig y debilitar la lucha contra la corrupción.

Una visión errónea del financiamiento

Existe la sensación de que la cooperación nórdica hace lo que Cuba hacía con la URNG en tiempos del conflicto armado. Se ha buscado documentación al respecto y no se encuentra.

Estos son países amigos que quieren que Guatemala sea estable, que se desarrolle, que luche contra la impunidad y la corrupción. Tienen un mensaje único: preservar la estabilidad política e institucional del país. Todo lo demás son historias urbanas. Cada vez más las ONG y los derechos humanos tienen menor apoyo financiero.

¿Se sobredimensionaron las declaraciones del embajador?

Sí, se sobredimensionaron sus declaraciones. La recomendación para la cancillería es que actúe con prudencia, porque hasta ahora no lo ha hecho. Creo que su intención es que tenía molestias con el embajador Kompass. El último recursos que les queda es declararlo non grato. El viceministro no llegó con otra intención al Congreso.