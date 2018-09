En Thalía el tiempo no pasa

La cantante mexicana Thalía, quien acaba de cumplir 47 años, ha demostrado que una artista se puede mantener vigente a cualquier edad en la industria si se lo propone.

“Es que para mí la edad no existe. Es un número que siempre ha sido inexistente en mi universo. Realmente, me siento y comporto energéticamente como si tuviera 25 años. Me encanta estar todo el tiempo en movimiento, subir y bajar, ir de un lado a otro, hacer ejercicio”.