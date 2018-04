Encuentra desagradable animal en una ensalada - Emisoras Unidas

Una mujer compró una ensalada empacada en un supermercado de Washington, D.C. Estados Unidos, pero al llegar a su hogar descubrió que la bolsa no estaba llena solo de legumbres.

La mujer quedó sorprendida al encontrar una lagartija muerta en la bolsa.

Una amiga compartió las imágenes de la lagartija y de inmediato se convirtió en tendencia.

I’m the number 1 #traderjoes apologist, but this lizard in my friend’s kale isn’t great… pic.twitter.com/mLd5gOxk1Y

— Kate Berner (@KateBerner) 4 de abril de 2018