Enrique Iglesias confiesa por qué no se ha casado aún - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Tras casi dos décadas al lado de Anna Kournikova, Enrique Iglesias rompió el silencio y confesó por qué no se ha casado con la madre de sus hijos, Lucy y Nicholas.

En entrevista con Quién, el cantante, de 43 años, precisó que entre sus planes no está casarse con la tenista, ya que ambos creen que la felicidad de una pareja no se define al contraer nupcias.

“Al decir esto tal vez se piensa que estoy en contra del matrimonio, para nada. Me parece genial si es lo que quieres hacer. Pero lo que siempre he dicho es que no significa que vayas a ser más feliz; conozco esposos que llevan años tristes. Si no te casas no es algo extraño, no significa que no vayas a ser feliz; y si lo haces, no va a hacerte sentir más cerca de tu pareja”, declaró el hijo de Julio Iglesias.

El intérprete de El Baño destacó que su romance con la rusa ha funcionado porque Anna Kournikova entiende a la perfección que él es amante de la soledad y respeta sus momentos para reflexionar.