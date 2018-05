Entérate que prende a Daddy Yankee de una mujer - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

A propósito del estreno de su sencillo Hielo, el reggaetonero boricua Daddy Yankee habló de sus frustraciones y desilusiones vividas.

A través de una serie de preguntas y respuestas con el diario Primera Hora, el exitoso intérprete de música urbana se confesó:

¿En qué lado está Daddy Yankee: Es hielo o es fuego?

Como todos, he tenido mis temporadas de hielo y mis temporadas de fuego.

Y en esta etapa, ¿cómo estás?

En esta estoy agradecido de todo lo que estoy viviendo, sinceramente. Estoy en el fuego, no estoy en el hielo.

De una mujer, ¿qué cosas te activan?

Por encima de todo, la lealtad. Eso es una virtud que no muchas personas tienen y cuando la logras encontrar, tienes que valorarla como el oro.

¿Qué cosas te enfrían y te ponen como el hielo?

La mentira.

¿Qué no perdonas en una relación?

Wow, soy bien malo para eso. Creo que Dios está bregando conmigo en mi corazón de hielo. Yo soy durito en esa área, soy bien fuerte, y es una de mis debilidades. Tengo que seguir mejorando a través de todas las lecciones de la vida.

¿Eres de los que no perdona fácilmente?

Soy débil, pero a través del tiempo he ido mejorando. He ido trabajando en esa área y Dios me sigue moldeando en esa debilidad.