Entérese cómo analizan abogados el fallo de ampliación de la CC, por ingreso de Iván Velásquez - Emisoras Unidas

En el programa A Primera Hora de hoy analizamos la resolución al recurso de aclaración emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto a la orden para el presidente Jimmy Morales de permitir o no el ingreso a Guatemala de Iván Velásquez.

Ayer el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó a través de su vocera, que no existe razón para retirarle la confianza a Velásquez y por ello lo confirma como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y decidió que se nombre a un comisionado adjunto.

Finalmente la CC emite una resolución de ampliación que evidencia que la decisión que adoptaron los magistrados el domingo es una y, ahora, otra.

No había visto jamás que hay votos razonados en una resolución cuando se aclara o amplia una resolución. Lo que habían resuelto el domingo es una cosa. Lo que resolvieron ahora es otra cosa. Se cambió la decisión que se había adoptado al principio.

El fallo se cambió porque ahora se puso el nombre de una persona: Iván Velásquez. Ahora ya está, la resolución debe acatarse, debe cumplirse.

Fuentes Destarac: "Naciones Unidas no tiene que ver porque el convenio es entre el Secretario y el Estado, por eso hablar que Guatemala tiene que salirse de Naciones Unidas estaría fuera de lugar".

Podemos trascender de lo jurídico al terreno de lo político, pero ese es un terreno de amigos y enemigos, es otro ámbito. Eso me preocupa, porque nosotros, como juristas, nos movemos en el ámbito del derecho. En el ámbito político no sabemos.

Si se hubiera agotado la vía del diálogo desde el principio nos hubiéramos evitados todo esto. Lo que tenemos que hacer es preservar las instituciones, no a las personas. Todo mundo quiere personalizar las instituciones y esa es una barrabasada.

Barrios: "El accionante de amparo no tiene legitimación para pedirlo, pero ya la CC consideró que sí tenía legitimación el ciudadano Carrillo para poder pedirle protección a Iván Velásquez, en mi cabeza no logra encajar".

Lo primero que hay que tener claro es que es ilegal que no se deje ingresar a Iván Velásquez. Él está eximido de cumplimientos migratorios, visas o pasaportes.

Pero también hay que decir que el pronunciamiento del Secretario General de la ONU es nefasto, porque no logra reconciliar este asunto.

Hay un amparo provisional en el que la decisión fue por unanimidad entre los magistrados, pero luego sale una ampliación con votos divididos. Entonces no hay ratificación a la primera decisión.

Iván Velásquez, nos agrade o no, sigue en funciones como comisionado de Cicig, aunque no era lo mejor que él siguiera en el cargo. Su confirmación solo va a generar más conflicto.

Hay que tener claro que este no es un problema entre la Presidencia y la Cicig, sino del presidente Jimmy Velásquez contra Iván Velásquez.

Barrios: "Quisiera que Iván Velásquez entre al país y siga con sus funciones apegadas a Derecho, pero vislumbro que tenemos un Ministro de Gobernación que no ha razonado correctamente su función en cuanto a seguridad colectiva y no de conveniencia gubernativa".

Es lo que muchos han estado estableciendo. No estamos saliendo del círculo de avanzar. Nuestro análisis es jurídico, vamos al razonamiento. Hemos superado anarquía y el despotismo, pero vemos que estamos regresando a eso. Iván Velásquez, con el respaldo de António Guterres, están actuando con anarquía, y el presidente morales, con despotismo… se están alejando de la realidad.

En el caso de la persecución penal del hermano y el hijo del presidente sí hay un hecho ilícito: falsificación de documentos privados, lo cual tiene cárcel de 1 a 3 años. Pero resulta que el proceso lo llevan a una dimensión mayúscula para presionar al Presidente. Quitemos, por un momento, que Jimmy Morales no hubiera ganado la Presidencia, ¿sería la misma presión? No.

Si el objetivo del Presidente es quitar a Iván Velásquez para que no haya persecución penal, se equivoca, porque eso no lo hace Cicig, sino el Ministerio Público (MP). Lo que no sabemos es qué le han dicho a él, siendo un Presidente tan débil y con poca preparación.