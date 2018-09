Entre la amistad y la rivalidad: John Lennon y Paul McCartney - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Esta peculiar relación se movía entre dos corrientes que usualmente chocan entre sí. Ambos eran amigos pero también rivales a la hora de componer música y esta es la única canción de McCartney que le gustaba a Lennon

Paul McCartney recientemente confesó en una entrevista con la cadena CBS para el programa 60 minutes, cuál fue la canción de su autoría que Lennon habría elogiado en vida.

Según narró el músico británico, Lennon acababa de componer Strawberry Fields mientras que él habría escrito Penny Lane. Ambos tenían una dinámica muy competitiva y luchaban por sobresalir, durante su participación en el programa, McCartney dijo que tan solo hubo una ocasión en la que Lennon dejó ver su admiración por un tema compuesto por Paul.

La que sí le gustaba

Se trata del single titulado Here, There and Everywhere. Esta canción formó parte del álbum de 1966 Revolver y al escucharla las palabras de Lennon fueron:

“Es una muy buena canción, amigo. Me encanta ese tema”

Según Paul McCartney, sintió una gran emoción al escuchar la opinión de John, pues fue la única vez que este hizo un cumplido de esa magnitud para su compañero de The Beatles