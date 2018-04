Entrega de Lula "no está definida" y podría ser en Sao Paulo, según Policía - Emisoras Unidas

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva no ha hecho una “definición exacta” sobre la posible entrega del expresidente a la Justicia, según fuentes policiales, que no descartaron la posibilidad de que se entregue en Sao Paulo. “No hay una definición exacta de lo que quieren hacer”, señalaron fuentes de la Policía Federal a un reducido grupo de periodistas a las puertas de la sede del organismo en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. Sentencia El juez federal Sergio Moro dictó el jueves un auto de prisión que da a Lula hasta las 17.00 hora local (20.00 GMT) de este viernes para entregarse en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Según la web del diario “Folha de Sao Paulo”, Lula habría decidido en las últimas horas no presentarse en Curitiba, tras pasar la noche en la sede del sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo. Lula, según “Folha”, pasó la noche “tranquilo, bien dispuesto”, e incluso hizo sus ejercicios matinales diarios, y estuvo arropado por sus hijos, la cúpula del Partido de los Trabajadores y dirigentes sindicales. Lula entra con recurso ante Tribunal Superior para evitar inminente prisión. Vea aquí: https://t.co/Y0A7Y1Vo3h pic.twitter.com/Eq3olXKOzH — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 6, 2018 Contacto La Policía Federal confirmó que ha habido algún contacto con la defensa del exmandatario, quien se encuentra a unos 400 kilómetros de Curitiba. Fuentes de la Policía no descartaron que el expresidente (2003-2010) se entregue en alguna dependencia de Sao Paulo y de allí sea trasladado a Curitiba, donde ingresará a una “sala especial” que cuenta con “una cama, una mesa con sillas y un baño” y está aislada del resto de detenidos. Esa “sala especial” reservada para Lula, tiene 15 metros cuadrados, se ubica en el cuarto piso de la sede y ha sido habilitada para él en virtud de su condición de exmandatario. La Policía indicó además que el líder del Partido de los Trabajadores solo podrá recibir visitas los miércoles de sus familiares más próximos, mientras que el resto necesitarán una autorización judicial. “Tenemos la expectativa de un flujo grande de personas, pero la regla que está valiendo es que esas personas no entran”, subrayaron las fuentes consultadas. El juez Moro emite orden de prisión contra el expresidente Lula en Brasil. Más detalles aquí ► https://t.co/12WtJ7DQob pic.twitter.com/HqsMPBe5y4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 5, 2018 Detenidos En la sede de la Policía Federal de Curitiba se encuentran 20 detenidos, siete de ellos por el caso Petrobras, el gigantesco escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal por el que ha sido condenado Lula, además de otros importantes políticos y empresarios. A las puertas de la institución, situada en el barrio Santa Cándida, en la zona norte de Curitiba, por el momento solo hay periodistas y el movimiento habitual de personas que acuden al local para realizar diversos trámites burocráticos. Lula fue condenado en julio del año pasado por el juez Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Moro dio por comprobado que el expresidente se benefició de un apartamento en la playa a cambio de favorecer a la constructora OAS en la adjudicación de contratos públicos de Petrobras. La condena fue ampliada hasta los 12 años y 1 mes por un tribunal de apelación y Moro dictó el auto de prisión menos de un día después de que el Tribunal Supremo negara un “habeas corpus” a la defensa de Lula. EFE